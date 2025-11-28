La SD Logroñés tiene una cita con su pasado

Los ex de la SD Logroñés que ahora están en el Sestao River.

Iñaki García Logroño Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:58 Comenta Compartir

En esta Segunda Federación de desplazamientos cercanos no resulta complicado encontrarse con duelos entre excompañeros. Entre jugadores que han vestido la camiseta de un equipo y que ahora se enfrentan a él con el objetivo de batirle. Es algo habitual, pero lo que ocurrirá este domingo entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Sestao va un paso más allá, ya que en los vizcaínos no hay ni un exblanquirrojo, ni dos ni tres... La plantilla que dirige Aitor Calle cuenta con hasta siete exfutbolistas del conjunto riojano y muchos de ellos, además, forman parte del once tipo del exentrenador del Haro Deportivo.

La SDL tiene, de este modo, una cita con su pasado deportivo en Las Llanas. Se reencuentran con la entidad jugadores que destacaron tanto en Primera como en Segunda Federación y que esta temporada han aterrizado en tierras vizcaínas de la mano de otro rostro conocido: Carlos Pouso. El de Lejona se quedó a un paso del ascenso al tercer escalón del balompié nacional con los blanquirrojos y cerró esa etapa con la intención de tomarse un descanso a la espera de una oferta que pudiera hacerle cambiar de opinión. Ese ofrecimiento llegó desde Sestao y cumplía con los requisitos que él había marcado para seguir en activo: un trabajo en los despachos, y no en los banquillos, y lo más cerca posible de su casa.

Con Pouso al frente de los designios deportivos de la entidad sestaotarra era de esperar que algunos de los jugadores que el pasado curso se quedaron tan cerca del ascenso emprendieran con él esta nueva aventura. Así, en verano se sumaron al proyecto dos de los pilares defensivos de los de Las Gaunas la pasada campaña: Gaizka Argente y Mikel Montero.

Ambos eran titularísimos con Pouso en la SD Logroñés y ahora mantienen ese estatus de indiscutibles con Aitor Calle en el Sestao River. Montero, de hecho, ha jugado todos los minutos de la liga, mientras que Argente solo se ha perdido un partido por acumulación de amonestaciones. Ambos son fijos en los esquemas de su entrenador, al igual que otro exblanquirrojo, Diego Lamadrid. Su llegada al Sestao fue diferente a la de sus compañeros, puesto que en un primer momento fichó por el Arenas, club al que ya había pertenecido antes de llegar a la SDL. Sin embargo, solo dos meses después se anunció la rescisión de su contrato y el mediapunta acabó firmando por el Sestao en las últimas horas del mercado estival. No tardó en convencer a Aitor Calle y el cántabro ha sido titular en todos los encuentros ligueros salvo en uno.

Los ex de la SD Logroñés Gaizka Argente. Jugó el año pasado 33 partidos con la SDL.

Diego Lamadrid. 35 encuentros con la SDL el curso pasado.

Mikel Montero. 35 partidos con los riojanos la pasada campaña.

Carlos Pouso. Dirigió a la SD Logroñés la pasada campaña.

Ander Iru. 26 partidos con los de Las Gaunas en el ejercicio 2023-24.

Óscar Fernández. 36 encuentros con la SDL en el curso 2023-24.

Imanol Sarriegi. 35 partidos con los logroñeses en la campaña 2022-23.

Jon Madrazo. Participó en 27 duelos de la SDL en la temporada 2022-23.

Ellos tres han cambiado la SDL por el Sestao, pero no son los únicos exfutbolistas del club riojano que ahora juegan como locales en Las Llanas. Entre los jugadores que han llegado este ejercicio al conjunto vizcaíno hay también dos componentes de la plantilla que descendió con la Sociedad de Primera a Segunda Federación. Ander Iru compartió protagonismo bajo palos con Oriol, después puso rumbo a Dinamarca para defender la portería de un equipo del país nórdico y en verano el Sestao posó sus ojos en él. Lo fichó y se ha convertido en otro de los fijos de Calle: doce partidos de liga y otras tantas titularidades.

Mucho más le está costando hacerse con un hueco a Óscar Fernández. El extremo dejó buenas sensaciones en su etapa en Las Gaunas a pesar del descenso de categoría y más tarde se embarcó en los proyectos del Santa Coloma andorrano y el Marino antes de incorporarse al Sestao, donde de momento acumula pocos minutos en los seis partidos en los que ha participado.

Así pues, los sestaotarras han reclutado a futbolistas de la plantilla de la SD Logroñés de la temporada 2024-25 y también de la 2023-24. Pero aún hay más. En este equipo hay jugadores que pertenecían a la SDL en el curso 2022-23, a las órdenes de Raúl Llona: Imanol Sarriegi y Jon Madrazo. Ambos formaron parte de una de las temporadas más brillantes del club blanquirrojo, en la que incluso estuvieron luchando hasta los últimos partidos del campeonato por meterse en el 'play off' de ascenso a Segunda.

Este año, tanto el extremo como el mediocentro han participado en diez encuentros de esta liga, casi todos como titulares, y los dos han colaborado con un gol en la notable trayectoria de los vascos, que marchan segundos en la clasificación a solo un punto del Utebo, actual líder del grupo.

Reporta un error