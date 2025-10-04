La SDL no quiere ser otra víctima

Luismi Cámara Logroño Sábado, 4 de octubre 2025, 08:33 | Actualizado 08:51h. Compartir

Dos partidos contra rivales aragoneses, dos derrotas. Dos choques contra adversarios riojanos, dos triunfos. Así se puede resumir en pocas palabras la temporada del Gernika hasta el momento.

El conjunto vizcaíno comenzó la campaña perdiendo en la visita al Deportivo Aragón. Dos goles de Darius (7') y Yoha (47') dejaron sin puntos en el estreno a los visitantes.

Fue el primero de una apertura de fase regular con tres salidas consecutivas. En la segunda, en Utebo, tampoco recogió premio alguno. El actual líder del Grupo II de Segunda Federación superó por 3-1 a los vascos. Camilo y Sanchís pusieron en franca ventaja a los aragoneses en apenas media hora de juego (goles en el minuto 12 y en el 23, respectivamente). Baqué dio esperanzas a los de Jabi González, pero Barry sentenció ya en el tiempo de descuento con el tercero de los goles locales.

Los vizcaínos llegan a Logroño tras derrotar con claridad al Náxara en La Salera y doblegar en Urbieta al Alfaro

Dos jornadas, dos tropiezos. Pero llegaron los riojanos y todo cambió. La visita a La Salera no pudo ir mejor a los intereses del Gernika. Victoria sin paliativos por 1-4. El doblete de Herri Torrontegui y los tantos de Vélez y Zuga hicieron inútil el gol de Álvaro.

La semana siguiente tocó por fin regresar a Urbieta y jugar como local por vez primera en esta temporada. Llegaba el Alfaro en un duelo de blanquillos. Un nuevo gol de Herri en el minuto 39 llevó la alegría a la grada de seguidores del histórico club vasco. No se movió más el marcador. Dos nuevas jornadas, dos triunfos.

Esta tarde (20.30 horas), la Sociedad Deportiva Logroñés quiere romper esa dinámica y evitar que el Gernika se convierta en el 'matariojanos' en este primer tramo liguero. «Esperemos ser el equipo que corte esa racha al Gernika. Ha podido ganar al Náxara, ha podido ganar al Alfaro, haciendo además dos muy buenos partidos, uno de ellos en la Salera, que todos sabemos que es un campo muy complicado, y además generando ese resultado de 1-4», confiaba Adrián Cantabrana en la rueda de prensa previa al partido de Las Gaunas. «Va a llegar con mucha confianza después de esas dos victorias», adelantaba el técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés.

Un apellido ligado a las motos

A los aficionados ya veteranos les llamará la atención el nombre del trigoleador en los dos enfrentamientos contra Náxara y Alfaro. Y es que Herri Torrontegui comparte nombre con su conocido padre, que vivió sus momentos de gloria no como futbolista pero sí como motociclista. Torrontegui padre fue un habitual en el Mundial de motociclismo en la década de los noventa y principios del siglo XXI, pasando por las categorías de 80, 125 y 250cc y con 120 grandes premios en su haber.

El piloto de Górliz tuvo su mejor temporada en 1989, cuando acabó cuarto en el Mundial de 80cc y se impuso en el Gran Premio de España y en el de Checoslovaquia.

Un rival rocoso y duro que ha sabido rearmarse tras los dos tropiezos iniciales

«El Gernika es un equipo duro que está diseñado para ser un equipo muy rocoso. Un equipo que sabe que puede puntuar fuera de casa y luego hacerse fuerte físicamente con las condiciones que tiene su campo, pues es donde van ellos a sacar su mayor rendimiento. Por eso, nos esperamos un equipo que venga a puntuar, que venga a hacernos el partido muy largo, que venga a evitar que les generemos situaciones de peligro, situaciones de gol». Lo tenía claro Adrián Cantabrana al analizar al rival de esta tarde (20.30 horas) de la Sociedad Deportiva Logroñés en el Municipal capitalino.

El técnico blanquirrojo analizó la evolución que ha tenido el Gernika y cómo ha sabido cambiar de estilo para rearmarse tras un mal comienzo y encontrar la senda del triunfo: «Nos hemos encontrado un Gernika que las dos primeras jornadas de liga busca más una estructura de 4-4-2, un equipo un pelín más propositivo, incluso en algún momento yendo a presionar un poco más alto. A partir de esas dos derrotas contra Utebo y contra Deportivo Aragón pasa a una estructura con línea de 5, un poquito más compactados, buscando más cerrar los partidos o tener partidos con menos situaciones de gol por parte de rival».

«Y a priori es lo que nosotros contemplamos. Estamos preparados obviamente para cualquiera de los contextos, pero sí que esperamos que el Gernika venga a ser un pelín más sólido defensivamente aquí en Las Gaunas», valoraba Cantabrana.

Ahora bien, el preparador blanquirrojo también quería sacar pecho por los suyos y por todo lo bueno que han hecho hasta ahora, con un comienzo de temporada muy provechoso, con dos triunfos y otros tantos empates. «Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos logrando. Más que a los resultados, a ese juego que estamos mostrando porque es esto lo que nos va a acercar a los puntos», explicaba el técnico blanquirrojo en la rueda de prensa previa al choque. «Para nosotros es importante seguir generando ocasiones de gol, seguir defendiendo alto, recuperando alto, poder estar muy instalados en el área rival, concretó el entrenador de Baños de Rioja.

