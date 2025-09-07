La SDL encandila en su estreno

Martín Schmitt Logroño Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:24 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

Un fútbol físico, con mucha presión alta, con transiciones rápidas y pegada. En su estreno, la Sociedad Deportiva Logroñés encandiló a su afición. Los de Adrián Cantabrana ganaron 2-0 a un desdibujado Eibar B, aunque los blanquirrojos pudieron golear al filial armero. Solo la falta de puntería evitó que la cifra no se mucho más amplia.

La SD Logroñés se mostró en el inicio de encuentro como un equipo veloz, presionando la salida de balón y rápido en las transiciones. Un equipo reconocible, como anunció su entrenador Adrián Cantabrana en la previa. Con un dibujo que pasaba de un 4-2-3-1, con Dani Fernández como delantero en punta, a un 4-4-2 dependiendo de la fase del encuentro, los primeros veinte minutos fueron más bien de estudio.

Durante esos minutos los blanquirrojos pasaron sofocos, pero también gozaron de diversas oportunidades como para abrir el marcador. La primera a los tres minutos de juego cuando Dani Fernández quedó mano a mano con el portero después de un pase sobre los centrales pero Larrañaga fue más rápido en el repliegue y le ganó la partida al delantero. Un ariete que también fue protagonista en el 21 al ser habilitado en un balón similar pero al querer disparar con la zurda le erró al balón. En la jugada siguiente, otra vez Dani Fernández tuvo en sus botas el primero después de recibir un centro de Lazkano que Sergio Gil dejó pasar. Esta vez el tiro, solo desde el área pequeña, se fue alto.

Para es entonces, la SDL se había hecho con las riendas del encuentro y cada ataque generaba peligro. Hasta que el gol llegó. Fue en una jugada en la que Pablo Aguinaga robó el esférico en la presión alta, cedió a Dani Fernández que buscó a Sergio Gil, que entrando al área acomodó su zurda para colocar el balón pegado al palo izquierda de Ayala.

Lejos de relajarse, el gol dio alas al bloque de Cantabrana, que rápidamente pudo marcar el segundo con Unai Ayensa como protagonista. En la primera ocasión su disparo lo atrapó Ayala; en la segunda, en una jugada personal desde el mediocampo, el exAlfaro dejó en el camino a toda la defensa armera pero su tiro acabó dando en el palo. Hubiese sido el gol del año. Y en la primera jornada. Antes del descanso, Dani Fernández tuvo otra ocasión, pero su disparo de fue alto.

Tras el paso por vestuarios pocas cosas cambiaron. La SDL continuó buscando a Dani Fernández, Sergio Gil se hacía cada vez más protagonista con sus escuderos Unai Ayensa y Pablo Aguinaga recuperando balones. Y en uno de esos robos por fin llegó el gol que tanto buscó Dani Fernández. Aguinaga presionó, se hizo con el esférico en tres cuartos de cancha, buscó a Sergio Gil que con un toque habilitó al delantero, que cerró los ojos y metió un zurdazo que se incrustó en la red. El desahogo en forma de gol.

Inmediatamente pudo convertir el tercero el soriano, que en otra salida floja del conjunto vasco se quedó solo frente al portero, le eludió pero se escoró demasiado y su tiro lo desvió un defensor en la línea de gol.

Cantrabrana, que tuvo que dejar en la grada a tres de sus jugadores en la convocatoria, empezó a meter cambios son que el esquema cambiara. Tampoco lo hizo el escenario, con una SDL totalmente volcada en ataque en busca del tercer tanto. Pudo llegar en las botas de Kandoussi, pero esta vez Ayala despejó el esférico con el pie. Al final, Las Gaunas bailó al ritmo de 'La Morocha', como el año pasado. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque la SDL parece ser la misma.

