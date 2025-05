Dulce regreso con la sonrisa en la cara

Martín Schmitt Logroño Sábado, 10 de mayo 2025, 23:49 Comenta Compartir

Lo advirtió Carlos Pouso en la rueda de prensa previa al encuentro disputado este sábado en Estepona. La Sociedad Deportiva Logroñés no iba a renunciar a su estilo de juego de ninguna forma. Daba igual lo que había en juego. El conjunto blanquirrojo iba a salir a ganar con sus armas, con las mismas que le llevaron a pelear por el título hasta la última jornada. Y en el 'play off' no iba a ser menos. El conjunto blanquirrojo tiene muy interiorizado los automatismos de un equipo que prácticamente juega de memoria. Y así fue en el césped artificial del Francisco Muñoz Pérez de la localidad de la Costa del Sol: el bloque riojano fue bastante superior al Estepona y puede sentenciar la eliminatoria en Las Gaunas, el próximo domingo. Le basta con empatar. Aunque en su ADN no exista eso, traiga las consecuencias que traiga.

Y si el equipo que disputó el primer encuentro de la fase de 'play off' no se alejó de su versión liguera, tampoco cambió el aspecto de las gradas, el color y el ruido de los incondicionales. Porque la SD Logroñés estuvo acompañado por su afición, que lógicamente en menor número que los locales, se hicieron notar en uno de los laterales del campo de juego. Una hinchada que, en menor medida, siempre ha acompañado a los suyos por el norte de España.

Les tocó sufrir a los hinchas blanquirrojos, que veían cómo su equipo jugaba mejor que el Estepona, gozaba de muchas más ocasiones que los locales, pero no podía perforar la portería defendida por Liceras. Y cuando Nacho Goma, un experimentado en esto de jugar un 'play off' –consiguió sendos ascensos con el Mérida y el Atlético Sanluqueño– convirtió el gol local poco después del descanso, nadie desesperó. Incluso el 1-0 no era mal negocio.

Pero la SDL no entiende de especulaciones. Juega a lo que sabe, a lo enseñado durante estos meses (y en varios casos años) por Carlos Pouso, entrenador que busca con esta eliminatoria romper la igualdad en 'play off': cuatro ascensos en ocho participaciones. Y con la carga emotiva sobre sus espaldas por lo que supuso esta semana la muerte del utillero del Arenas, Kali. El mismo Pouso se emocionó al dar el pésame a sus amigos y familiares. Y seguramente su figura estaba presente en los jugadores blanquirrojos que alguna vez vistieron la camiseta del Arenas, como Diego Lamadrid, Álvaro García, Gaizka Argente o Jon Elorza. De hecho, la foto de equipo la hicieron con una camiseta que recordaba a Kali.

Sin renunciar un segundo a su estilo, y ya con Sergio Gil y Urtzi Albizua en cancha, la SDL logró el empate gracias al infatigable Raúl Rubio, hombre que se deja el alma en cada acción. El zaragozano, tras el cabezazo del empate, fue a celebrar con ellos, con los que hicieron 1.800 kilómetros para estar junto a los suyos. Después del empate, los del Pouso quisieron más. Un equipo con hambre. Era el momento de cuidar el resultado, favorable para la vuelta en Las Gaunas, pero los blanquirrojos siguieron buscando el segundo, el de la sentencia.

No llegó ese tanto de la victoria. No importó. Es el turno de Las Gaunas, que deberá dar un paso al frente para acompañar a los suyos a la siguiente eliminatoria. Les sirve el empate a los hombres de Pouso, que no saben de conjeturas. Saldrán a ganar, como tiene acostumbrado este equipo a los incondicionales que siempre están allí.

