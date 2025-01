Rodríguez: «En este club la exigencia es mayor y lo tenemos que asumir»

Como se está conviertiendo en habitual desde la llegada de Sergio Rodríguez al banquillo de la UD Logroñés, este viernes por la mañana el técnico ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de este domingo (17.00 horas) en Las ... Gaunas frente al Teruel.

Semana larga y nuevo futbolista en la plantilla

Está siendo una semana normal, habitual de lunes a domingo. Trabajando tanto en el plano físico, porque creemos que estos dos meses son importantes para acumular esa carga de trabajo, y por supuesto preparando el partido así como corrigiendo cosas que no se han hecho bien. Y la llegada de Pablo bien, contentos de que esté con nosotros, creo que nos puede ayudar a conseguir objetivos. Necesita unos días de puesta en marcha porque viene de no estar entrando con grupo, de no competir. Pero es muy profesional, ha estado con su entrenador personal y creo que es una cuestión de días. Vamos a ver cómo va evolucionando.

¿Cómo es la semana después de no pasar del empate en Las Gaunas?

Cuando vienes después de un resultado que no es el que esperas, o que no es positivo, o que no es del todo positivo, el lunes se afronta peor Pero luego tenemos que entrar en rutina, tenemos que saber que el secreto está en entrenar bien cada día, mejorar y en ese sentido no nos ha afectado. Evidentemente cuando vienes de victorias mejor, pero ya no por el trabajo diario, que el trabajo diario tiene que ser igual independientemente de los resultados, es que parece que estás más contento.

Trabajo mental con la plantilla para abstraerse del entorno

Sí, porque el fin de semana pasado tuve esa sensación en el equipo, especialmente en la primera parte, que no fue buena, especialmente el inicio y no hicimos una buena primera parte. A nivel de gestionar el entorno, también nos pasó factura. Tenemos que entender que la situación es la que es, que nosotros tenemos que hacer mucho más para ganarnos a la gente que de momento no está contenta con lo que hacemos. Tenemos que demostrar y ganárnosla en el campo. Y es lo que vamos a intentar, pero siempre centrándonos en el juego. Lo de fuera no nos puede afectar. Ojalá consigamos con el paso de los partidos que la gente esté con nosotros y que no esté al minuto tres pitándonos -que seguramente nos lo merezcamos porque al minuto tres tuvieron una ocasión muy clara-. Pero ese es el objetivo. Centrarnos en el juego, ser cada día mejores y ojalá poco a poco vayamos ganando a la gente y que esté con nosotros.

¿Hay presión extra al jugar en Las Gaunas?

No creo que sea por jugar en Las Gaunas. En este club, en esta categoría, pues la presión la tienes desde el minuto uno porque la exigencia seguramente es mayor. Y jugar los partidos en este equipo seguramente tenga mucha más presión que jugarlos en cualquier otro de la categoría. Es así, pero lo tenemos que asumir. También tenemos la capacidad de elegir a los jugadores, de tener más potencial. Eso lo tenemos que asumir y no dejarnos llevar por ello. Yo tengo la sensación que, especialmente en la primera parte, a medida que el ambiente se va enrareciendo, tomamos peores decisiones. No es una cuestión de actitud, no es una cuestión de no querer, sino de que nos afecta lo de afuera. Tenemos que hacer ese trabajo mental, centrarnos en el juego y poco a poco ganándonos a la gente. A la gente no la vamos a ganar de la noche a la mañana. Al final va a ser por conseguir resultados, sobre todo, más que de juego. Mientras tanto tenemos que aislarnos en ese sentido, saber que no son nuestro enemigo ni mucho menos, que quiere lo mejor para el club, que ahora mismo están disconforme con lo que estamos haciendo e intentar cambiarlo.

El Teruel, próximo rival

Tuvo un mal comienzo que le ha penalizado, pero poco a poco está encontrando su sitio, que creo que está arriba por la plantilla que tiene y por cómo juega. Desde mi punto de vista se trata de los mejores equipos a nivel de juego, o que más juego tienen, o más juego combinativo, porque tiene jugadores para ello, e incluso ha perdido partidos en donde ha sido muy superior. Ya se esperaba a principios de temporada que estuviera arriba al ser un equipo capital de provincia, con potencial, que acaba de bajar. Y ahora lo está empezando a demostrar. Es un buen equipo.

Jugar sabiendo el resultado del Arenas

Ahí es cuando empezamos a tener problemas a nivel de mentalidad, cuando nos fijamos en lo que hacen los que están alrededor nuestro. Por supuesto que afecta, pero no nos puede condicionar lo que pase en otros partidos. Tenemos que poner el máximo de nosotros en lo que podemos hacer, no en lo de los demás. Los partidos ajenos son partidos ajenos, y si nos acompañan los resultados bien, pero no nos debe condicionar al rendimiento nuestro porque si no, vamos a tener un problema. Tenemos al Arenas a ocho puntos, y si cada vez que gana ya parece que salimos al campo con una mochila, pues tenemos doble problema: la mochila más el rival. Tenemos que encontrar un buen juego, hacer buenos partidos, competir bien, sacar el máximo número de puntos y no fijarnos en nada más.

Igualdad y resultados sorpresa en cada jornada

La sensación que me da es que el nivel medio de los equipos ha subido. No sé si ha bajado el nivel de arriba, puede ser que haya bajado. Pero juntando esas dos cosas, que los de arriba no son tan potentes y los del medio han subido el nivel, pues hace que los partidos sean bastante más igualados. Ahora mismo puede pasar cualquier cosa en cualquier partido. No sé si con el paso de las semanas se pondrá todo un poco más en su sitio. Pero ahora te compite cualquier equipo en la categoría. Por eso nosotros tenemos que tener esa humildad. Es importante que entendamos que cualquier equipo -si no estamos a nuestro nivel, si no estamos en todos los aspectos bien, desde los ofensivos, defensivos, la actitud, todo- va a ser complicado ganar. Tenemos que estar a los máximos niveles de nuestra capacidad y tendremos más opciones.

Después de unas cuantas semanas al frente del equipo, ¿cuánto se parece esta UDL a la que quiere Sergio Rodríguez?

Estamos en proceso. Cada vez veo cosas que hemos intentado implantar, cada vez veo que las hacemos con más frecuencia. Pero todavía la plantilla tiene potencial para seguir creciendo. Estoy convencido. Yo creo que siempre un equipo puede seguir creciendo, pero creo que tenemos potencial para crecer como equipo desde las individualidades a lo colectivo y desde el colectivo a las individualidades.