El Náxara visita Sestao con la «ilusión intacta»

Caño pega al balón en el partido disputado contra el Ebro en La Salera.

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:15

El Náxara afronta esta tarde una exigente salida en la cuarta jornada de liga. Los blanquiazules visitan Las Llanas, uno de los campos más complicados de la categoría, para medirse al Sestao River, un equipo que ha arrancado el curso con paso firme y que ya se sitúa en la zona noble de la clasificación.

El conjunto vizcaíno, respaldado por una afición numerosa y fiel, se ha ganado con los años la fama de convertir su estadio en un escenario hostil para cualquier visitante. Este año no parece ser la excepción ya que el Sestao suma dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas, lo que les coloca en dinámica positiva y en línea con el objetivo de pelear por los puestos de privilegio.

Enfrente estará un Náxara que todavía busca afianzarse en la categoría. Tras el ascenso, el equipo de Arturo Guerra ha tenido un inicio irregular en cuanto a resultados, aunque no en sensaciones. Los najerinos acumulan una derrota dura en Gernika (4-1), otra más ajustada en Las Gaunas ante la UDL (2-1) y un empate frente al Ebro (1-1), que también llega como recién ascendido.

El equipo de Nájera viaja con toda la plantilla disponible a excepción de Toño, que cumple su último partido de sanción

Pese a ello, el técnico insiste en mantener la calma y la confianza: «Mentalmente he visto al equipo recuperado tras la derrota del fin de semana. Estamos con la ilusión intacta y con el aprendizaje que dejan ese tipo de partidos de cara a la adaptación en la categoría», subrayó en la previa.

El vestuario es consciente de la dificultad que entraña la cita, pero no quiere renunciar a nada. Guerra destacó la fortaleza de su adversario reconociendo que «es un rival fuerte, de las mejores plantillas del grupo, que ha empezado de manera muy convincente en su campo, con una afición numerosa y muy animosa».

En cuanto a la convocatoria, el entrenador podrá contar con casi todos sus efectivos. Solo faltará Toño, que cumple su último partido de sanción tras la roja directa vista contra la UDL. Una ausencia que se notó en Guernica, amén de los cuatro goles que le cayeron a domicilio.

La clave estará en la solidez defensiva y en aprovechar las opciones de ataque que puedan aparecer en un campo donde los locales suelen imponer un ritmo alto. El Náxara llega con la motivación de demostrar que puede competir también lejos de La Salera y que tiene argumentos para permanecer en la categoría.

