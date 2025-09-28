Ejercicio de supervivencia en Sestao

Caño dispara desde fuera del área en el partido contra el Gernika, en La Salera.

Cuando todavía no has ganado un partido y estás último en la tabla, ganar puede parecer que se antoja imprescindible. Sin embargo, la realidad es que el Náxara viajaba a Las Llanas para enfrentarse a un Sestao invicto. Por eso, el punto obtenido por el elenco de Arturo Guerra, y más todavía en una batalla en la que el conjunto najerino pudo recibir más de un gol, sabe parecido a un triunfo, aunque se quede lejos del premio total de la victoria.

SESTAO Iru; Markel, Montero, Gomeza, Argente; Lamadrid, Sarriegi; Ieltxu García, Jorge García (Óscar Fernández, min. 81), Rojo (Madrazo, min. 46); y Asier Benito (Laka, min. 68). 0 - 0 NÁXARA Lleyda; Víctor Martínez, Ochoa, Juan García, Javi Caño; Álvaro García, Miguel (Merino, min. 90), Pepe (Hugo, min. 61), Maiso (Lallana, min. 82), Landín (Villos, min. 61); y Orodea (Campos, min. 46). Árbitro: Legarra Gorgoñón (Comité navarro). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Asier Benito y Óscar Fernández; y a Víctor Martínez por el Náxara.

El inicio de la contienda dejó claro el planteamiento del partido de la escuadra verdinegra: presión y robos constantes. Un plan que los pupilos de Aitor Calle reforzaron cuando vieron que el Náxara comenzó jugando y apoyándose en corto, aunque muy pronto Lleyda se vio obligado a tener que sacar desde portería en largo.

Ieltxu García, uno de los jugadores más destacados hasta el intermedio, fue el encargado de abrir las amenazas. Primero, con un disparo tímido sin peligro. Y cinco minutos después obligó a Lleyda a esmerarse en su primera gran intervención para evitar el 1-0. Así comenzó el ejercicio de supervivencia para los hombres de Arturo Guerra, con una zaga sólida y bien asentada.

Ochoa despejó un balón peligroso de Jorge García que casi termina en su propia portería y, más tarde, Javi Caño tuvo que intervenir para mantener el 0-0. Miguel fue el único que creó algo de peligro para el Náxara, que, más allá de esa acción y algún saque de esquina, apenas inquietó a la zaga de la escuadra sestaotarra.

La segunda mitad es difícil de relatar sin mencionar un nombre: Madrazo. Relevó en el entreacto a Rojo y capitaneó desde la banda izquierda la explosión ofensiva continua del Sestao River. Propició el primer peligro nada más entrar al terreno de juego, con un pase para Jorge García que no aprovechó. Y fue uno de las protagonistas de la triple ocasión del minuto 69. Madrazo primero, y después Lamadrid y Montero, no pudieron marcar en la mejor opción local de romper el 0-0.

El Náxara supo defender con orden y sufrimiento su botín y salió de Las Llanas con un punto muy trabajado.

Primer portería a cero, pero sin victoria El Náxara cerró en Sestao su primer encuentro sin encajar ningún gol, un salto cualitativo importante en su comienzo de temporada, aunque también sin ganar ningún partido. Los najerinos frenaron en Las Llanas su racha de dos derrotas consecutivas, ante la UD Logroñés y frente al Gernika, pero el punto sumado no es satisfactorio para sus cuentas. Los hombres de Arturo Guerra necesitan ganar lo antes posible para evitar una situación similar a la que vivieron hace dos temporadas. Penúltimos en la clasificación con dos puntos, el Náxara recibirá el próximo domingo en La Salera, el Eibar B, que no firma un buen comienzo.

