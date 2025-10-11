El ímpetu del Náxara arrolla a la Mutilvera

Un prometedor ataque del Náxara, que este sábado vistió de verde.

El Náxara consiguió este sábado a domicilio su primera victoria del curso, en un partido muy completo de los de Arturo Guerra en todas las fases del juego. La intensidad del cuadro riojano, sumada a la eficacia en los metros finales, se impuso a una Mutilvera que no se encontró cómoda en ningún momento.

Desde la primera mitad del partido se vio un Náxara superior en el nivel de intensidad en todos los duelos. Intentaba la Mutilvera dominar la pelota, pero pronto el cuadro riojano se hizo con la posesión del balón. Costó unos minutos poder ver las primeras oportunidades de gol, aunque terminaron llegando. Primero Pepe y luego Hugo Martínez obligaron al portero local Ángel Fraga a emplearse a fondo.

Multivera Eloi (Iván, m.46), Pablo (Arocena, m.61), Xabier (Bujanda, m.61), Goicoetxea (Tiago, m.61) y Borja (Teres, m.71). 1 - 3 Náxara ampos (Rojo, m.54), Blanco (Lallana, m.66), Hugo (Orodea, m.66), Landin (Merino, m.84) y Ochoa (Markel, m.84). Goles -0 min 45: Miguel trasnforma un penalti por derribo a Víctor Martínez. 0-2 min 52: Maiso remata de cabeza un centro de Campos. 1-2 min 64: Telletxea recorta distancias. 1-3 min 80: Orodea sentencia tras salir al campo.

Arbitro Sergio Fontecha auxiliado por Arbaiza y Ruiz. Amonestó al local Lizarraga y a los visitantes Álvaro, Campo, Blanco, Ochoa y Markel.

Incidencias Partido disputado en el campo de Mutilnova con asistencia de 650 espectadores aproximadamente.

Y cuando todo hacía indicar que el árbitro señalaría el final del primer tiempo, Víctor Martínez llegó desde atrás, entró en el área y fue derribado, señalando el árbitro el punto de penalti. Miguel transformó la pena máxima con su pierna zurda con un disparo raso que rozó el poste de la meta defendida por Ángel Fraga. Tras ese tanto, el colegiado señaló el descanso y el camino de los vestuarios.

Tras la reanudación, siguió el Náxara mostrando más intensidad en todas sus acciones y eso le dio sus frutos muy pronto. Un centro lateral de Campos encontró en el área la cabeza de Maiso, que consiguió superar a Ángel Fraga y duplicar así la renta momentáneamente. Tuvo ocasiones el cuadro najerino para conseguir el 0-3, pero no consiguió hacerlo.

Llegada la hora de juego, el entrenador de la Mutilvera comenzó a realizar cambios para intentar cambiar lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Y pronto dieron su efecto los cambios: Telletxea recortaba la diferencia en el marcador. Había partido.

El Náxara se mostró muy certero en el área rival y pudo finalizar con más goles a su favor

El tanto local no cambió el guion del partido y el conjunto dirigido por Arturo Guerra consiguió ampliar nuevamente su ventaja con un gol de Orodea, muy participativo desde su entrada al campo pasado el primer cuarto de hora de la segunda parte. La falta de puntería en los minutos finales y alguna gran intervención del guardameta local evitaron que el resultado final fuera todavía más amplio en Mutilnova a favor de los riojanos que consiguen su primera victoria. Una inyección de moral importante para preparar su próximo encuentro, el domingo 19, recibiendo en La Salera al potente Utebo.

