El Náxara mejora pero el premio es insuficiente

Gol del Náxara. Ochoa marca en el segundo palo a la salida de un saque de esquina para adelantar al Náxara.

Un punto ante un rival directo. Este es el premio del Náxara en su enfrentamiento contra el Eibar B. Los riojanos encadenan dos jornadas sin perder pero se quedan con la sensación de haber hecho méritos para obtener un premio mayor. En cualquier caso, este es el camino a seguir para los blanquiazules. El de ayer no fue como el partido del Sestao, pero un punto más en el casillero.

El duelo de este domingo en La Salera se presentaba como una final para los de Arturo Guerra ya que se enfrentaban a un rival directo. Los riojanos llegaban con las buenas sensaciones del empate logrado la pasada jornada en Las Llanas ante el Sestao. Y eso se podía palpar en el ambiente que se respiraba en La Salera.

Y no pudo comenzar mejor el Náxara que en el segundo minuto ya había estrellado un balón en el larguero de la portería visitante. Gran disparo de Hugo que estuvo a punto de ser gol.

Los de Arturo Guerra salieron decididos a abrir el marcador lo antes posible y a los veinte minutos de partido Ayala se lució para evitar el primer gol de los de Nájera. Y Hugo volvió a intentarlo minutos después y su disparo se marchó fuera por muy poco después de una jugada con Campos.

Náxara Hugo (Landín, m.57), Markel (Lallana, m.57), Campos (Orodea, m.65), Rojo (Javi Caño, m.65) y Merino (Álvaro, m.87). 1 - 1 Eibar B Etxebarria (Redondo, m.64), Aguirre (Amilibia, m.64), Óscar (Jon, m.74) y Zubiria (Miguel, m.81). Goles: 1-0 min 42: Córner a favor del Náxara, Maiso peina en el primer palo y Ochoa remata en el segundo. 1-1 min 48: Balón desde la banda de Sarasketa y Marc Delgado en el área pequeña fusila a Toño.

El árbitro: Albert Manrique, con Capdevila y Gené en las bandas. Amonestó a los locales Álvaro y Miguel en el Náxara y a Aguirre en el rival.

Incidencias: Partido disputado en el campo de La Salera en una tarde agradable para la práctica dle fútbol. Buen ambiente y mucho ánimo para los locales por parte del público de Nájera.

Marchaba bien la cosa. Al público de La Salera le gustaba lo que veía sobre el césped, solo faltaba el gol.

Sin embargo, el Eibar B sorprendió a los riojanos y obligó a Toño a realizar una doble parada para deleite del público.

Parecía que el partido iba a llegar al descanso sin más sobresaltos y fue entonces cuando el Náxara consiguió el gol. Fue Ochoa el que pudo superar a Ayala y adelantar a los riojanos en el marcador. Alegría desbordada en las gradas de La Salera que veían a los suyos por delante en un partido muy importante para sacar la cabeza de la zona de abajo. Descanso y ambos entrenadores a resetear a sus jugadores.

Gol del empate

No fue buena la reanudación para los intereses del Náxara y es que nada más regresar los jugadores de los vestuarios el Eibar B igualó la contienda. XXXX superó a Toño para devolver la igualdad en el marcador. Un jarro de agua fría para el Náxara.

Se fue poco a poco soltando el equipo de Arturo Guerra, superando el mal trago y buscando el segundo gol. Una nueva combinación de Campos y Hugo finalizó con este último cabeceando inocentemente a las manos del portero del Eibar B.

Guerra movió el banquillo en busca de nuevas ideas y Lallana, Landín, Rojo y Orodea saltaron al campo. Pólvora en busca del gol. El partido estaba abierto, era de ida y vuelta.

Toño se tuvo que lucir a disparo de un jugador del Eibar B. Los armeros avisaban, también querían la victoria.

La emoción en La Salera se mantuvo hasta el final. En el tiempo añadido fue Merino el que probó fortuna dentro del área del Eibar B pero Ayala, muy bien colocado, detuvo el lanzamiento. Al final, reparto de puntos que no alivia la clasificación de ninguno de los dos equipos pero que confirma la mejoría del Náxara, que enlaza dos jornadas sin perder.

