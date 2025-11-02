El Náxara aspira a convertir en puntos las sensaciones Segunda Federación. Los blanquiazules quieren extender la buena imagen del duelo ante el Eibar con un triunfo vital frente al Deportivo Aragón

Lleyda para una de las ocasiones del Eibar en el partido de la Copa disputado en el Luis de la Fuente.

Marta Hermosilla Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

El Náxara recibe al Deportivo Aragón (17.00 horas) con la necesidad de transformar las buenas sensaciones de la Copa en puntos para la liga. Los blanquiazules atraviesan una mala racha en la competición doméstica, pero el duelo copero del pasado miércoles ante el Eibar (2-4) dejó motivos para la esperanza. El conjunto riojano plantó cara a un rival de Segunda División y se marchó del campo con la sensación de haber dado un paso adelante en juego y confianza.

«La semana ha sido muy buena, muy buena, ha sido una semana diferente», reconocía su entrenador, Arturo Guerra, en la previa. «Por el medio tuvimos un partido diferente, del cual creo que nos fuimos todos con muy buenas sensaciones, muy contentos. Yo, a nivel personal, como entrenador disfruté muchísimo del partido», añadía.

NÁXARA - ARAGÓN

El técnico considera que el encuentro de Copa sirvió para «limpiar ciertas cosas, demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces», y subraya el buen ambiente con el que el equipo ha trabajado durante los últimos días: «Hoy –por ayer– hemos entrenado esta mañana y el buen ambiente y el buen entrenamiento están siempre. Ahora solo pensamos en competir».

Viti y Merino cumplen su segundo y último partido de sanción; el resto de la plantilla esta disponible

Y competir es precisamente lo que toca. El Náxara afronta una jornada clave, ya que un triunfo le permitiría salir del descenso y romper con la mala dinámica que arrastra en liga tras caer ante un rival directo como el Basconia (2-0) y el Utebo (0-2). No obstante, las sanciones de Viti y Merino, derivadas del duelo ante el líder, siguen pesando: ambos cumplirán su segundo y último partido de castigo. El resto de la plantilla está disponible.

El rival, el Deportivo Aragón, llega a La Salera en la décima posición tras perder por la mínima frente a la SD Logroñés (0-1). El filial zaragocista, como todo segundo equipo, combina juventud y descaro. «Al Zaragoza, un filial, con esa energía que tienen los filiales, con esa juventud, con ese atrevimiento. Con unas individualidades como son Tobajas, Yoha o Fustos, que son su tridente ofensivo. Es un equipo con gol, con calidad y con un potencial tremendo», explica Arturo.

La Salera, blanda tras las lluvias de los últimos días, podría jugar un papel importante. El estado del terreno de juego suele favorecer al Náxara, acostumbrado a su superficie y al empuje de su afición. El conjunto najerino buscará aprovechar ese factor para firmar un triunfo vital en su lucha por salir del pozo y, de paso, confirmar que las buenas sensaciones del miércoles no fueron casualidad.