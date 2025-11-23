Un punto de mucho valor

Javier Caño golpea el esférico ante la presión de dos jugadores del Amorebieta.

El Náxara sumó un punto de oro por sorpresa y con sufrimiento en el feudo del recién descendido Amorebieta (1-1) y en un partido en el que los porteros se convirtieron en los grandes protagonistas al parar un penalti cada uno.

El partido comenzó igualado pero con el paso de los minutos, el Amorebieta se apoderó del dominio del esférico. Poco a poco el conjunto vasco fue acercándose a la meta defendida por Toño Ramírez y Eloy tuvo que cortar de raíz una internada de Lulu por la derecha.

Poco después, Etxaniz cabeceó un centro lateral contra el larguero de la meta najerina hacia el ecuador del primer tiempo. En el área contraria, el mejor acercamiento del bloque najerino llegó por l a banda izquierda. Fue allí donde Ceña encontró a Hugo Martínez en la frontal, pero un defensor taponó el intento del delantero albaceteño.

Tras el descanso, llegó el penalti a favor del Náxara. Fue en el minuto 56, cuando Eloy golpeó el balón con la mano estando en el suelo, y el colegiado aragonés Ramírez Marco interpretó que era voluntario. Toño adivinó la intención de otro veterano, Julen Castañeda, y le detuvo el lanzamiento.

Seis minutos después, Ramírez Marco decretó el segundo penalti, a favor del Náxara como consecuencia de un derribo del portero Altamira a Hugo Martínez. Miguel fue el encargado de ejecutarlo, y el portero del Amorebieta imitó a su homólogo interceptando el esférico.

Tras los dos penaltis, el conjunto de Arturo Guerra ejecutó una fuerte presión que no tardó en dar frutos. Villos recuperó el balón aprovechando una indecisión de la zaga, se plantó dentro del área y batió a Altamira en el minuto 67. Poco después casi llegó la reacción local, pero Toño se hizo gigante para detener un disparo de Hodei Rodríguez.

Más tarde, el propio Hodei Rodríguez sacó un centro desde la derecha y el delantero Torrico remató en el área pequeña por encima del recién incorporado Flaño, estableciendo la igualada al paso por el minuto 81, un resultado muy positivo para las aspiraciones najerinas.

No en vano, con este resultado el conjunto que dirige Arturo Guerra asciende hasta la decimotercera posición de la tabla clasificatoria y abandona las posiciones de descenso directo a Tercera División. Una muestra más de la progresión positiva que el conjunto riojano está dibujando en esta temporada en la cuarta categoría del balompié nacional.

