La UD Logroñés vacía su enfermería

Martín Schmitt Logroño Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:26 Comenta Compartir

La Unión Deportiva Logroñés no encuentra el rumbo hacia la victoria. En concreto, el cuadro blanquirrojo no gana desde el 2 de noviembre, cuando el equipo dirigido por Unai Mendia derrotó al Utebo por 3-1 con goles de Benítez, Santana y Lhery. A partir de entonces, el bloque riojano encajó dos derrotas seguidas sumando un punto de los últimos nueve puestos en juego.

Un empate, en el último encuentro, que además dejó mal sabor de boca pese a la reacción en la segunda parte del bloque blanquirrojo, que igualó (3-3) ante el segundo filial del Athletic, el Basconia, último clasificado del Grupo 2, gracias a los tantos de Camacho, Pascual y Quique Rivero. Un botín insuficiente para un equipo cuyo objetivo inicial era el ascenso directo pero que no encuentra el remedio para salir de la tierra de nadie.

La UD Logroñés está obligada a cambiar drásticamente si pretende regresar a la zona alta de la clasificación, donde permaneció hasta la séptima jornada. Desde entonces -mediados de octubre- todo cambió. Los blanquirrojos encadenaron cuatro derrotas, un solitario triunfo y el empate del fin de semana pasado.

Cierto que en este periodo de tiempo el equipo blanquirrojo sufrió muchas bajas, así como ausencias como la de Berto Rosas que se marchó convocado por la selección de Andorra. Sin embargo, llegan buenas noticias para Unai Mendia, la enfermería blanquirroja se va vaciando de efectivos.

El técnico de Beasain, de hecho, alineó de titulares el sábado en Artunduaga a Lupu y Quique Rivero, dos de sus jugadores de confianza. Y el experimentado centrocampista de Cabezón de la Sal fue el autor del tercer gol del equipo capitalino.

Tanto el cántabro como el delantero centro gozaron de minutos en el último partido de la UDL en Las Gaunas ante el Eibar B. La baja de Rivero fue solo de tres encuentros; la dolencia del hispano rumano le tuvo en el dique seco desde el 14 de septiembre, cuando los de Mendia derrotaron agónicamente al Náxara. En aquel encuentro, el delantero entró tras el descanso pero se tuvo que retirar en el 65 tras recaer en su lesión.

Con Lupu y Rivero activos, solo quedan Pablo Bobadilla -ha disputado solo cinco minutos esta temporada- e Iñaki Sáenz en la enfermería blanquirroja. El capitán jugó todos los minutos ante el Sestao (9 de noviembre) y a partir de entonces no ha sido convocado por Unai Mendia, que necesita a todos sus jugadores en forma para salir de esa novena posición en la que empiezan a sonar las alarmas.

Reporta un error