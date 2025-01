La SD Logroñés tumba al líder

Nadie había ganado esta temporada en Gobela, casa de un Arenas que no conocía la derrota desde el 15 de septiembre pasado esta temporada. Y otra vez su verdugo ha sido la Sociedad Deportiva Logroñés que le venció por 2-3 para asaltar la casa ... del líder. El planteamiento de Carlos Pouso dio sus frutos. Los blanquirrojos, que jugaron casi media hora con un jugador menos por la expulsión de Diego Lamadrid, supieron leer perfectamente los momentos del partido para llevarse de tierras vascas un triunfo importantísimo. Álvaro García, Sergio Gil y Pau Miguélez fueron los autores de los tantos de una SDL que acabó defendiendo con uñas y dientes la victoria.

Comenzó con mucha intensidad la SD Logroñés, sometiendo al Arenas a una presión alta que obligó al local a refugiarse en su área. No obstante, el conjunto vizcaíno no se puso nervios, ni siquiera cuando Albizua hizo estirar a Galindo cuando su centro se envenenó. En la jugada siguiente, fue Sergio Gil, una de la novedades en el once inicial blanquirrojo, el que se encontró con un balón, pero su tiro rebotó en un defensor local.

Arenas Club Galindo, Ibarrondo, Paul Álvarez (Zabaleta, 61), Sustatxa, Sillero, Varona, Badiola, Zabala Seguin, 50), Collado, Hidalgo, Uzkudun y Vicario. 2 - 3 SD Logroñés Oriol, Nacho Ruiz, Montero, Argente, Albizua, Castañeda, Lamadrid, Sergio Gil (Basurto, 72), Miguélez (Beñat, 72), Álvaro (Elorza, 82) y Rubio (Lazkano, 82). Goles: 1-0, m. 12, Hidalgo, de penalti. 1-1, m. 27, Álvaro. 1-2, m. 32, Sergio Gil. 1-3, m. 58, Miguélez

Árbitro: Bouzas Laconti (Comité Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla al visitante Castañeda y expulsó por doble amarilla a Lamadrid (m. 66).

Después de diez minutos de asedio, el Arenas respiró y pudo salir del agobio para llevar el juego a campo rival y encontró rápidamente el gol. Fue después de un córner, en el borde del área, cuando Hidalgo intentó el centro y la mano de Nacho Ruiz, que se desempeñó de lateral derecho, se cruzó en el camino. Penalti que el propio Hidalgo transformó en gol colocando el balón mansamente a la derecha de un Oriol que no puedo hacer nada.

Tras el tanto del conjunto vizcaíno, ambos equipos se tranquilizaron. Esto permitió a la SDL adelantar metros y mover el balón como le gusta, por abajo, buscando los huecos y las superioridades. Pero siempre jugando en campo rival, tratando de pisar área rival, donde Raúl Rubio reclamó un penalti. El árbitro no lo vio. El Arenas sacó a relucir su chapa de líder y volvió a acercarse a Oriol, que despejó un lanzamiento cruzado de Zabala.

El encuentro no tenía un claro dominador, objetivo que buscaba Pouso en su hoja de ruta. Y llegó el empate blanquirrojo después de un centro que despejó mal Galindo y el balón fue a parar al lugar donde estaba Álvaro García, que solo tuvo que orientar el rebote hacia la red. Con las tablas, cambiaba drásticamente el escenario del choque. El Arenas aumentó su ritmo y la SDL fue paciente, esperó su momento, que llegó cinco minutos después, en una jugada que se inició por la derecha con un centro de Raúl Rubio que Álvaro intentó conectar de tacón. Sergio Gil aprovechó el rebote del portero para mandar un cañonazo alto para poner el 1-2. Lamadrid y Rubio pudieron, incluso, aumentar la renta antes del descanso.

Lejos de esconderse en su campo y entregar el balón al rival, la SDL siguió buscando el tercer tanto; el Arenas también fue en busca del encuentro en un duelo equilibrado. Y fueron los blanquirrojos los que se llevaron el gato al agua con el tanto de Pau Miguélez que llegó fruto de la presión en la salida del balón: robo de Lamadrid, que tocó para Álvaro y éste habilitó a Miguélez para que marcara de derecha. El escuadrón cántabro volvía a hacer daño.

El Arenas se fue en busca de un gol que le metiera en el partido. La SDL se replegó y se vio obligada a sufrir al ver Lamadrid la segunda amarilla. Con diez, los de Pouso se escudaron atrás. Hidalgo nuevamente acercó a los suyos. A partir de entonces, los blanquirrojos formaron dos líneas de cinco y aguantaron para tumbar al líder.