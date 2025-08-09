La UD Logroñés gana por cansancio

Los jugadores del Agoncillo y la UDL (de negro) buscan el balón en un centro.

En el fútbol, el físico cada día tiene importancia. Así lo demostró la Unión Deportiva Logroñés de Unai Mendia, que goleó al Agoncillo en los últimos veinte minutos de un encuentro que si bien controló le costó doblegar la muralla del bloque avionero, que acabó sucumbiendo por 0-4 con los goles de Urki, Cayetano, Benítez y David González.

Mendia salió a San Roque a jugar con un once distinto al que presentó de inicio ante el Náxara en Varea el sábado anterior. Con Álex Daza en portería, la defensa de cuatro la formaron Val, Larrea, Bobadilla e Iñaki, con Miguel Marí como faro, rodeado de Urki, Cayetano, Otadui y Markel y Joel Febas como punta de lanza.

Agoncillo Martínez, Arriaga, González, Pérez, Pascual, Sodupe, Herreros, El Ouradi, Álvarez, Pablo Gil y Nini. También jugaron Álex, Osés, Pozo, Sánchez, Urturi, Vargas, Ruiz y Nicolás 0 - 4 UD Logroñés Álex Daza, Val, Bobadilla, Larrea, Iñaki, Marí, Urki, Markel, Otadui, Cayetano, Febas. También jugaron Jorge, Camacho, Cabetas, Ugarte, González, Benítez, Rivero y Manex Goles: 0-1, m. 71, Urki. 0-2, m. 85, Cayetano. 0-3, m. 87, Benítez. 0-4, m. 89, David González.

Árbitro: Nacho Alcalde. Amonestó, con una cartulina amarilla a Cayetano y Markel.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Municipal de San Roque de Agoncillo en una tarde de mucho calor.

Pese a dominar el encuentro, le costó llegar a la UDL al área rival. Fue en el 14 cuando el cuadro blanquirrojo estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Marí que la defensa avionera despejó en línea de gol. A partir de entonces, el dominio del balón fue total por parte de los de la capital. Marí, otra vez a balón parado, cabeceó muy cerca en el 18; en el 21, Joel Febas no alcanzó a conectar con contundencia un centro; en la jugada siguiente, Febas perdió un mano a mano con el portero Alejandro Martínez tras ser asistido por Markel.

Las situaciones se sucedían pero el gol no llegaba para la UDL en un encuentro en el que el que el único ganador era el calor. El termómetro marcaba por aquel entonces los 37 grados con una sensación térmica aún mayor.

A todo esto, el Agoncillo demostró tener un bloque compacto, que se defendió con uñas y dientes y que incluso tuvo una clara ocasión de abrir el marcador. Fue en un despeje al que no pudo llegar Larrea y Niní se plantó solo frente a Álex Daza, que en su única intervención despejó el lanzamiento del delantero local. Y con un cabezazo desviado de Bobadilla se despidió la primera parte en San Roque.

En la segunda parte Mendia fue haciendo los cambios de forma paulatina y el cansancio empezaba a hacer mella en ambos conjuntos. Fue en el 60 cuando el técnico de Beasain introdujo siete sustituciones. A partir de ahí cambió el escenario completamente.

La UD Logroñés empezó a encontrar espacios y lo que antes se iba afuera ahora comenzaba a entrar. Urki abrió la cuenta después de un mal despeje del portero local de un córner de Manex y el blanquirrojo solo tuvo que empujarla. El balón no pasó de la mitad de campo y Jorge Tejada, el tercer portero, fue un espectador más.

Pasaban los minutos y el bloque blanquirrojo no encontraba el segundo gol que recién llegó a falta de cinco minutos en una preciosa jugada personal de Cayetano, que buscó una pared con David González para disparar raso al segundo palo. Un golazo.

El Agoncillo bajó los brazos con el segundo tanto y Benítez aprovechó un muy buen centro de Camacho por la izquierda para empujar el balón a gol. La cosa no quedó ahí. Justo antes del final, Urki lanzó un tiro libre que golpeó en el palo y el rechace cayó justo para que David González marcara el cuarto y cerrara el encuentro. Este domingo, a partir de las 19.00, la UDL se verá las caras con otro Tercera: el Haro.

