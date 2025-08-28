Los lesionados de la UDL, apurando los plazos

Julen Cabello Jueves, 28 de agosto 2025, 07:50 Comenta Compartir

A diez días del comienzo de la temporada, la UD Logroñés de Unai Mendia cuenta con dos jugadores en la enfermería, Berto Rosas y Aitor Pascual, a los que en la entidad ha presentado en sociedad en los últimos días. Ambos futbolistas continúan inmersos en un proceso de recuperación que les mantiene a otro ritmo en el día a día.

Empezando por las buenas noticias, Berto Rosas está cada vez más cerca de enfundarse la camiseta blanquirroja por primera vez después de llegar lesionado, pero aún no ha participado en los amistosos. Las sensaciones, a priori, son buenas y el andorrano ya ha comenzado a tocar balón. «Voy poquito a poco, con buena letra. Estoy muy contento porque ya estoy entrenándome con el equipo y, de momento, me estoy sintiendo muy bien», aseguró el delantero este miércoles.

El jugador cedido por el Andorra, afirmó en su presentación estar «falto de rodaje» y que, pese a ser la primera jornada, irá con «cuidado y con cabeza». Por lo que, vista la situación de la delantera, con jugadores de garantías como Andrei Lupu o Joel Febas, parece que Rosas no estará en Ibaia el 7 de septiembre. Como tampoco estará en la convocatoria de la selección andorrana para los próximos encuentros de clasificación de cara al Mundial.

Otro que tampoco estará en la primera jornada, y algunas más, será Aitor Pascual. El exjugador de Unionistas sufrió una lesión de menisco a mediados del mes de marzo que le apartó de los terrenos de juego para el resto de la temporada. Tal fue la gravedad del percance que el ferrolano tuvo que pasar por el quirófano y aún continúa en ese proceso de rehabilitación que, a diferencia de Rosas, le mantiene apartado del césped haciendo trabajo de gimnasio y sesiones de fisioterapia. Pese a ello, el jugador se mantiene optimista y no se marca una fecha de regreso. «Voy bien, pero aunque el cuerpo diga que está a tono, los plazos son los plazos y hay que respetarlos», comentó el lateral.

El futbolista, inmerso en un largo proceso de curación, confesó cual es el actual estado de su lesión. «Los servicios médicos del club me han confirmado que el menisco ya está recuperado. Ahora me toca ir ganando sensaciones que me acerquen a un buen estado para poder incorporarme con el equipo», ratificó.

Sin plazo fijo y poco a poco, el gallego tendrá tiempo de sobra para mostrar su nivel, pero por ahora le tocará aguardar desde la grada. Así que Unai Mendia, con incentivos de sobra para la ocasión, no podrá contar con sendos jugadores en su visita a tierras alavesas para enfrentarse al filial del conjunto babazorro.

