Un grupo en peligro

José Martínez Glera Logroño Miércoles, 28 de mayo 2025, 09:35 Comenta Compartir

Esperar, aunque con dudas. Con competiciones aún en vivo, las fases de ascenso a Primera Federación y a Segunda, los cuatro equipos riojanos que tienen garantizada su presencia en esta última categoría corren el peligro de ver alterada, a día de hoy, una competición como la vista esta campaña, con vascos, navarros y aragoneses como adversarios. Aún es pronto y aunque hasta que no se conozcan los ochenta clubes que militarán en Segunda RFEF no se podrán conformar grupos, los números actuales invitan a pensar en un cambio de actores en la decisión de la Federación Española de Fútbol, encargada de diseñar la próxima competición.

Del actual Grupo II, vigente hasta el 30 de junio, desaparecerán Arenas, que ha ascendido a Primera, Calahorra, Anguiano, Real Sociedad C, Subiza e Izarra, que bajan a Tercera División. Es decir, de los dieciocho equipo quedan once, repartidos en tres riojanos –UD Logroñés, SD Logroñés y Alfaro–, tres vascos –Eibar B, Alavés B, Gernika–, un navarro –Tudelano– y cuatro aragoneses –Utebo, Ejea, Aragón y Barbastro– con la posibilidad de que sean cinco si el Teruel no sube a Primera. Para ello, debe ganar el próximo fin de semana en Soria al Numancia después de que ambos empatasen en el partido jugado en tierras turolenses. El Barbastro continúa después de ganar la eliminación de promoción de permanencia, en la que superó al Escobedo por un gol de diferencia en el cómputo global de los dos partidos.

Si el Teruel no asciende son doce los clubes en este grupo. A ellos hay que sumar Beasain, Náxara, Mutilvera y Ebro, que han logrado el ascenso a la categoría. Dieciséis con el Teruel, quince sin él. Pero también hay que contar a los que han descendido de Primera Federación y que suman otros tres, todos ellos vascos –Sestao, Real Unión y Amorebieta–. La cifra se elevaría hasta los 18 o 19, siempre pendientes del futuro del Teruel.

No acaban aquí las cuentas, ya que hay cuatro eliminatorias de ascenso a Segunda Federación de las que podrían salir algunos equipos más. Eliminatorias de Tercera División que aún están en el nivel regional, pero que cuatro equipos pasarán a la competición nacional que decide el ascenso. Así, en La Rioja, Oyonesa y Varea se jugarán una plaza en esa eliminatoria nacional; Beasain y Portugalete, en Tercera vasca; Binéfar-Monzón, en Aragón y Peña Sport y Cortes, en Navarra. En esas eliminatorias nacionales estarán presentes dieciocho equipos, un por cada grupo de Tercera. Y de ahí salen nueve ascensos después de una eliminatoria a doble partido y por sorteo puro. Es decir, que podrían ascender otros cuatro más, con lo cual el actual grupo podría entrar en un escenario de hasta 23 equipos, por lo que sobrarían hasta cinco.

Comenta Reporta un error