Una espina que lleva demasiado enquistada

Domingo, 15 de junio 2025, 13:52

El Varea sigue haciendo lo que mejor se le da hacer: disputar una fase de ascenso. Y es que, pese a que conseguir el salto de categoría aún se le resiste, lo cierto es que los del barrio logroñés son uno de esos fijos cuya participación en la promoción se conoce incluso antes de que comience la temporada. Su idilio con los 'play off' es largo, de más de una década, lo que no disminuye su ilusión por volver a ser uno de los candidatos a competir el próximo curso en Segunda Federación. Como siempre, no será una batalla fácil, pero los riojanos se han provisto de sus mejores armas para arrancarse una espinita clavada que lleva demasiado tiempo enquistada.

El Rayo tiene en sus filas a jugadores como Etienne Eto'o o Marco de las Sías, en dinámica del primer equipo

Esta mañana, a partir de las 12.00 horas, el Ángel Aguado acogerá la ida de una eliminatoria que se presenta tan complicada como emocionante. Enfrente estará el Rayo Vallecano B, uno de los filiales más temidos de la categoría, repleto de talento joven, con futbolistas que ya conocen lo que es entrenar –y hasta debutar– con un equipo de Primera. «Es la eliminatoria más complicada que nos podía haber tocado», asegura el preparador del Varea, Adrián Gallego, antes de añadir que, «además de venir de una Tercera como es la madrileña, a la que hay que sumarle ese puntito de calidad, hay que ser conscientes de cómo es un filial y que, en el que caso de que le salga el día bueno, son capaces de someterte y exigirte mucho».

Los del barrio logroñés llevan meses preparando este momento. Desde que arrancaron los entrenamientos el 1 de agosto, todo ha conducido hasta este instante. El vestuario del Varea es una mezcla perfecta de juventud con hambre y veteranía con colmillo. Jugadores como Rubén Pérez, Edu Ubis, Julio Rico o Tamayo aportan ese poso de madurez imprescindibles en momentos como este, en el que el corazón late con fuerza y puede llegar a nublar la cabeza. «Son los que te calman en esos momentos de asfixia que pasas en los partidos de 'play off'», comenta Gallego. Fueron clave en las eliminatorias regionales ante La Calzada, primero, y la Oyonesa, después, así como en el transcurso de la temporada.

La única baja del Varea para hoy será la de Txis, el lateral derecho, sancionado por acumulación de tarjetas

El técnico no esconde la dificultad del reto, siendo conocedor de que ésta no es como las demás eliminatorias que su equipo ha disputado aunque afronta este primer asalto en el Ángel Aguado sin presión. Para él, más bien, es un premio. «Desde el club en ningún momento nos están presionando a ascender. Simplemente disfrutar de esta experiencia, competir... y si se da, pues a celebrarlo».

El Varea sabe a la perfección lo que es jugar una fase de promoción, pero también conoce el amargor de una eliminación a las puertas del ascenso. «Son muchos 'play off' sobre la espalda, siempre hemos estado ahí, pero nunca acabamos de llegar», lamenta Gallego. El entrenador contará además con una baja sensible en su vestuario para el choque de hoy. Y es que experimentado lateral derecho, Txis, no podrá vestirse de corto al tener tres cartulinas amarillas y cumplir ciclo. El resto de la plantilla estará disponible para la ida.

El Varea tiene ante sí la primera oportunidad para dejar de coleccionar fases de ascenso. Firmar un resultado abierto en casa y, por qué no, con cierta ventaja, será fundamental para viajar a Madrid con la esperanza de que este año sí, va la vencida.