Errores que llevan a la derrota

Julen Cabello Logroño Sábado, 9 de agosto 2025, 16:24 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

Frío no se pasó precisamente en el Ángel Aguado. Tónica de partido típico de pretemporada, con buenas sensaciones, por momentos, pero cosas que mejorar en ambos conjuntos. La primera parte estuvo marcada por el buen ritmo del partido, pese a los más de treinta grados que mellaban a los jugadores. Empezó con más brío la SD Logroñés que salió a morder el área rival, y lo consiguió. En el minuto 2, Khitthi tuvo el gol en sus botas con un mano a mano, que le llegó después de encontrarse un rebote en el área, en el que Ander Ibáñez adivinó su disparo.

SD Logroñés Iván Fernández, Arman, Lecea, Ánder Fernández, Arechavaleta, Joselu Guerra, David Sánchez, Sergio Gil, Khitti, Hernando y Daniel Fernández. En la segunda parte jugaron Alegría, Aitor, Zaldúa,Morillas, Txejo, Domínguez (Alain Medel), Riccobene, Turu, León, Mario Gil, Cordón (Raúl Anguiano) 1 - 2 Alfaro Ander Ibañez, Aitor, Zaldúa, Morillas, Martín Salvador, Fran Soto, Losantos, Jaime Dios, Iván Garrido, Iñigo Jiménez y Burusco. En la segunda parte jugaron Royo, Clavero, Hualde, Zubiri, Reygades, Ayensa, Núñez, Santafé, Aguinaga, San Martín y Hernando

Siguió en esa línea el conjunto de Cantabrana, que por medio de Iván Hernando tuvo la más clara del partido hasta el momento, después de estrellar un obús en la cruceta desde la frontal del área luego de una buena recuperación de Khitthi que Sergio Gil sirvió en bandeja de plata al canterano societario. Larguero, que sirvió para despertar al Alfaro, que a medida que iban pasando los minutos se sentía más cómodo, con y sin balón. Sobre todo por la banda derecha de Aitor Pérez e Iván Jiménez que realizaron un par de internadas en campo rival sin acierto aparente, pero que ya hacían presagiar peligro.

Buena imagen de los debutantes Sánchez y Aguinaga, y sorprendente debut de los jóvenes Khitti e Iván Hernando.

Justo en el ecuador de la primera parte Losantos la tuvo tras un buen balón lateral pero no consiguió transformar la ocasión. Y en uno de esos ataques con más fe que acierto, la SD Logroñés no consiguió despejar un barullo en el área, y David Sánchez que venía siendo de lo mejor del partido se precipitó y cometió una falta al borde de su área. Todo un regalo para alguien como Iñigo Jimenez, que en el minuto 34 clavó un golazo tras superar la barrera de Iván Fernández, que nada pudo hacer, con un disparo sutil que olía a gol desde antes de salir de sus botas.

Tras el paso por vestuarios, los de Cantabrana volvieron a lucir una cara más aseada con juego por bandas y una posesión más fluida. Los blanquirrojos fueron cargando el área y jugadores de segunda línea como Hernando o Aguinaga hicieron estirarse a Gorka Alegría. Y de tanto va el cántaro al agua, que llegó el gol del empate. Balón al costado derecho que recibió Pablo Aguinaga que con una conducción hacia dentro se deshizo de su par, y en cuanto tuvo disparo, no dudó. Colocada a donde duele, el latigazo de zurda del ex Subiza se coló por el palo contrario haciendo el tanto de la igualada en el 70.

El Álfaro con una línea muy continuísta mostró brotes verdes, con la presencia de algún que otro canterano.

Aunque al conjunto de Gurría todavía le quedaba algo en la recámara. Y no fue por buen juego, sino por saber jugar. Un córner fruto de otra desconexión en el área de la SD Logroñés desencadenó en el gol , luego de una serie de rebotes que Mario Gil aprovechó punteando la pelota para que Aitor Pérez fusilara a Kike Royo. Y a base de aprovechar errores, el Alfaro se lo llevó

Temas

Fútbol

Alfaro

SDL

Comenta Reporta un error