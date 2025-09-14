Increíble derrota del Alfaro

Once inicial del Alfaro en el choque ante el Eibar B.

El Alfaro padeció ante el Eibar B la fatalidad de perder tras una increíble remontada en el partido de la segunda jornada liguera con dos tantos encajados después de cumplirse el tiempo reglamentario (4-3).

El revulsivo del filial armero fue Miguel, que anotó las dianas determinantes en los minutos 92 y 97. De hasta dos ventajas dispuso el conjunto riojano durante la segunda parte del duelo, lo que aumentó la sensación de impotencia y de frustración entre la expedición.

El encuentro de la recién estrenada Ciudad Deportiva del Eibar arrancó con un Alfaro muy concentrado. Sin embargo, las buenas sensaciones del inicio quedaron aparcadas por un disparo imparable de Ekain que batió a Alegría en el minuto 6.

EIBAR B Ayala; Anartz (Ferrés, min. 86), Pastor, Larrañaga, Sarasketa; Marc Delgado (Jon López, min. 76), Aguirre; Zubiria (Ekain, min. 70), Endika, Asenjo (Óscar García, min. 70); y Ekaitz (Miguel, min. 70). 4 - 3 ALFARO Alegría; Aitor, Zaldua, Aguado, Martín; Alejandro (Mario Gil, min. 70); Mario León (Asier Berzal, min. 70), Fran Sota, Losantos (Iván Garrido, min. 80); Jaime Dios (Ricco, min. 80); y Burusco (Turu, min. 80). Goles: 1-0, m. 6. Ekaitz; 1-1, m. 59. Jaime Dios, de penalti; 1-2, m. 67. Ekaitz; 2-2, m. 74. Óscar García; 2-3, m. 79. Burusco; 3-3, m. 92. Miguel; 4-3, m. 97. Miguel .

Árbitro: Sánchez Ingidua (Comité castellano y leonés). Enseñó tarjeta amarilla al visitante Alejandro y a los locales Miguel y Pastor.

Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva Eibar. 400 espectadores.

No hubo más goles durante el primer tiempo, pero sí claras ocasiones de ambos conjuntos. Losantos y Burusco rozaron el empate, mientras que Alegría sostuvo a los visitantes con varias intervenciones de mérito, sobre todo un penalti interceptado a Ekaitz en el minuto 14.

La locura de la segunda parte dejó casi en anécdota la pena máxima desperdiciada por el filial armero.

Un claro penalti permitió a Jaime Dios establecer las tablas al cuarto de hora de la reanudación. El propio Jaime Dios, desatado, completó la remontada momentánea ocho minutos después, en el 67, a pase de Martín.

El Eibar B empató pronto y desde el mediocampo con un pepinazo del recién incorporado Óscar García.

Las garras del Alfaro volvieron a lucirse cinco minutos después, ya que Jaime Dios asistió a Burusco para situar éste la segunda ventaja visitante en el encuentro.

SALIDA DE MIGUEL El jugador armero saltó al campo en el minuto 70 y se convirtió en el héroe local con dos goles

La clave de la increíble remontada del Eibar B fue el ingreso al terreno de juego del canterano Miguel, que empató la contienda tras un rechace en el minuto 92.

El castigo fue todavía mayor cinco minutos después. Un contraataque del Eibar B fue convertido por el propio Miguel en el 97.

