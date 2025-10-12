El Alfaro se marcha de vacío

Fútbol | Segunda FederaciónEl Alfaro se marcha de vacío
A pesar de marcar en dos ocasiones por mediación del central Zaldua, los de Gurría cayeron en el tramo final del partido
Jacinto Royo
Zaragoza
Sábado, 11 de octubre 2025
Un tanto de cabeza encajado en el minuto 90 contra el Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza, elevó a tres el pleno de derrotas del Alfaro como visitante (3-2). El partido ofensivamente más inspirado de la carrera del central Zaldua, bigoleador, no recibió el premio colectivo de, al menos, la igualada.
A los dos minutos de juego, Gorka Alegría tuvo que sacar una mano salvadora ante el delantero local Yoha. El Alfaro, por su parte, con la moral alta después de estrenar el casillero de victorias, tomó ventaja hacia el ecuador del primer tiempo cuando Zaldua envió a la red el rechace a la salida de un córner ejecutado por Jaime Dios.
Sin embargo, el Deportivo Aragón le dio la vuelta a la tortilla antes del descanso. Una falta rasa de Enzo fue desviada involuntariamente por Aguado al fondo de la portería de Gorka Alegría.
Y minutos después fue Darius el que completó la remontada gracias a un penalti decretado por derribo de Aitor a Linares dentro del área. El entrenador del Alfaro, Óscar Gurría, realizó hasta tres sustituciones de una tacada al paso por los vestuarios de la Ciudad Deportiva Real Zaragoza. Sergio Pascual, Alejandro y Ricco fueron los recambios introducidos en pos de alcanzar la igualada.
A los nueve minutos de la reanudación, el inesperado goleador, Zaldua, estableció la igualada momentánea tras un saque de esquina y con la colaboración de Calavia, al que se le escapó el balón de las manos.
El inédito doblete del central no alteró la tesitura de superioridad zaragocista. Yoha generó mucho peligro, si bien el visitante Burusco dispuso de una clara ocasión para modificar el guion del duelo.
Los compases finales condujeron a la tercera derrota del Alfaro lejos de La Molineta. Un centro de Miguel Conde desde el costado derecho fue convertido de cabeza picado por el también revulsivo Jorge Franco a la altura del punto de penalti en el minuto 90.
