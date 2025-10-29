El premio a una temporada pasada brillante para el Náxara

Orodea y Meseguer intentan hacerse con el dominio del balón en el partido entre Náxara y Utebo en La Salera.

La Copa emociona. Sobre todo a aquellos equipos más modestos que materializan su sueño de medirse a históricos clubes del fútbol profesional español sobre el mismo verde. Es el caso de la cita del Náxara con el Eibar de Segunda durante la tarde de hoy, a las 20.00 horas, en la primera ronda del torneo del KO. Podría ser una cita perfecta, tanto para el club como para su afición, sino fuera porque la entidad blanquiazul deberá jugar como visitante en su región al verse obligado a resolver dicho encuentro en el Luis de la Fuente de Haro, y no en La Salera como hubiera sido lo idóneo.

La RFEF marcó sus exigencias y el campo najerino no cumplió con casi ninguna de ellas. Ni con los accesos, ni en la iluminación, ni con el vallado, ni con los vestuarios, ni en las zonas mixtas... Hubo que buscar una alternativa y, pese a pensar primero en Las Gaunas, fue el campo jarrero el elegido por disponibilidad y requisitos cumplidos. El Náxara ya tenía campo para su partido de Copa contra el Eibar pero dentro del conjunto najerino se ha quedado la espinita clavada de hacerlo en su especial estadio. Así lo confirmó su entrenador, Arturo Guerra, al lamentar que «es una pena que se juegue en El Mazo –actual Luis de la Fuente– porque hubiera sido una fiesta muy bonita en Nájera».

Que no se juegue en La Salera no hace que los blanquiazules mermen su ilusión por disputar esta eliminatoria ante «un equipo de una categoría y de un nivel muy superior al nuestro». Sin embargo, Guerra confirma que «trataremos de competir de la mejor manera posible ya que consideró que este partido es el premio de la brillante temporada anterior». En ella, el Náxara fue el líder absoluto de Tercera logrando el ascenso directo semanas antes de que finalizase la fase regular.

Su reconocimiento llegó con el saltó a Segunda Federación y con la clasificación en la Copa de la Rey que da comienzo esta tarde. El equipo blanquiazul no llega en su mejor momento después de perder ante el Basconia (2-0), un rival directo por la salvación en la categoría, para caer un poco más abajo en los puestos de descenso. Enfrente tendrá a un Eibar de Segunda División que dará relevo a su once tipo dando salida a los menos habituales. Sin embargo, los armeros buscarán acabar con la maldición copera que arrastra. Y es que en dos de las cuatro últimas participaciones ha caído en la primera ronda eliminado por rivales del cuarto escalón del fútbol, caso de la UDL en la pasada edición.

