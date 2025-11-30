La complicada asignatura de ganar a domicilio

Martín Schmitt Logroño Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:06 Comenta Compartir

La Sociedad Deportiva Logroñés ganó su último encuentro como visitante el 25 de octubre pasado. Fue hace más de un mes cuando los blanquirrojos asaltaron la Ciudad Deportiva del Zaragoza para derrotar al Deportivo Aragón por 0-1 gracias a un gol de David Sánchez en el minuto 77. Sin embargo, desde entonces los de Adrián Cantabrana no han sido capaces de puntuar a domicilio.

El conjunto capitalino sumó desde aquel triunfo en tierras mañas dos derrotas consecutivas, la primera a manos de un Tudelano que se sitúa en la zona alta de la clasificación. Los de Héctor Urquía derrotaron a los blanquirrojos por 3-0, aunque posiblemente los riojanos merecieran algo más y no un resultado tan abultado. La siguiente derrota de la SDL fue en Irún, frente a un Real Unión que le venció por 2-1.

Como visitante, la Sociedad ha sumado siete puntos en los seis desplazamientos realizados esta campaña. Unos números muy diferentes a los del año pasado, cuando los blanquirrojos eran el mejor equipo como visitante.

De hecho, a estas alturas de temporada, en la jornada trece, el bloque por entonces dirigido por Carlos Pouso, hoy director deportivo del Sestao -rival de esta tarde de la SDL- había sumado 15 puntos en sus seis desplazamientos, con cinco triunfos (Calahorra, Anguiano, Subiza, Alfaro y Alavés B) y una sola derrota, en casa del Gernika, por 1-0.

Los blanquirrojos habían anotado a domicilio una quincena de goles y solo habían encajado cuatro. La SD Logroñés de este curso, cuya propuesta futbolística es similar a la de campañas pasadas, ha ganado dos encuentros como visitante -Alavés B y Deportivo Aragón-, ha empatado otro (Basconia) y ha caído en tres ocasiones distintas, las mencionadas frente al Tudelano y al Real Unión y frente al Utebo (3-2) en la sexta jornada en un partido muy abierto que se pudo decantar para cualquiera de los dos contendientes.

Por contra, el talón de aquiles de los capitalinos para la jornada 13 eran los choques en Las Gaunas, dónde solo habían ganado un encuentro, empatado cinco y perdido otro ante el Izarra.

Los de Cantabrana quieren revertir esa situación esta tarde en Las Llanas. Visitan los blanquirrojos a un Sestao plagado de caras conocidas, con Ander Iru bajo palos, Gaizka Argente y Mikel Montero en el centro de la retaguardia; Diego Lamadrid e Imanol Sarriegi en la sala de máquinas, y Jon Madrazo y eventualmente Óscar Fernández en el ataque verdinegro.

No es el rival más propicio para romper la sequía a domicilio. Los de Aitor Calle han sumado 13 puntos en su campo, con cuatro victorias, un empate y una solitaria derrota.

La SD Logroñés intentará sorprender a un sólido Sestao en Las Llanas La Sociedad Deportiva Logroñés necesita retomar la senda del triunfo después de caer en manos del Real Unión en Irún y de igualar frente al Ejea en Las Gaunas. Los de Adrián Cantabrana quieren sumar tres puntos para no desengancharse de la zona alta de la clasificación y seguir soñando con el 'play off'. Se miden los riojanos (17.30 horas) a uno de los equipos más fuertes de la categoría, un Sestao River con muchísimas caras conocidas por los blanquirrojos. Los de Aitor Calle cuentan con Carlos Pouso como director deportivo y a siete de los jugadores que visten de verdinegro con pasado en la SDL, algunos de ellos de la temporada anterior como Lamadrid, Argente o Montero. Un encuentro con mucho morbo que es importante para ambos conjuntos. Los de Cantabrana son conscientes de que acuden a un campo muy complicado (Las Llanas) frente a un rival muy sólido. «Sabe jugar, dominar su campo, sabe cómo hacer para que no se les generen situaciones de peligro. Y desde esa solidez vemos que el Sestao es un equipo de resultados normalmente cortos, pero es que cierran muy bien los partidos en cuanto se ponen por delante», apuntó el mandamás del vestuario blanquirrojo. La idea del de Baños de Ebro es tratar de que su equipo imponga su juego «a pesar del campo, el rival o la climatología». «Nosotros sabemos lo que somos, sabemos que queremos apretar, dominar, someter al rival en su campo. Creo que estamos preparados para hacerlo en cualquier circunstancia», agregó el míster. Por su parte, Aitor Calle indicó que su idea es que el Sestao dé continuidad a los buenos resultados cosechados en Las Llanas. «La SDL es un equipo muy reconocible. Tiene unas señas de identidad y un estilo bastante claro y es un equipo que se puede adaptar muy bien a Las Llanas», observó. «Es un equipo que incomoda mucho, que aprieta alto, tiene muy buenas transiciones y en la parte ofensiva tiene jugadores de mucha calidad que pueden definir el partido. Es un equipo que va a estar arriba», sintetizó Calle.

Reporta un error