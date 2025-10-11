El Alfaro aspira a sumar otro triunfo por los Pilares

Los blanquillos buscarán seguir celebrando una victoria este mediodía en el campo del Deportivo Aragón, filial del Zaragoza.

Con el empuje de ilusión y dosis de confianza que dio conseguir el primer triunfo de esta temporada 2025-2026 este pasado domingo ante un Utebo líder y equipazo, el Alfaro saltará en el mediodía de este sábado al césped de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza con el deseo y objetivo de seguir sumando ante el Deportivo Aragón de tres en tres.

Décimo en la tabla después de estas cinco primeras jornadas de campaña, el filial del Real Zaragoza es en la teoría uno de los rivales con los que los blanquillos deben disputarse la permanencia en Segunda Federación. Suma dos puestos por encima y dos puntos más en la clasificación que los alfareños después de dos victorias, dos derrotas y un empate en la pasada jornada. «Es un equipo de nuestra liga, ante el que hay pelear los puntos. Vamos a ir con toda la ilusión del mundo a intentar ganar el partido», expone el entrenador blanquillo Óscar Gurría.

Ese anhelo ante un equipo de «nuestra liga» viene refrendado por esa victoria convincente y trabajada ante el Utebo. Con el reto de adaptarse a lo inusual de la convocatoria de este partido para los blanquillos, un sábado a las 12.00 del mediodía, el cuerpo técnico mantendrá las herramientas que han llevado a lograr puntos en este inicio liguero y, pese a las derrotas en Eibar y Gernika, firmar partidos dignos y disputados. «El nuestro es un equipo que siempre lo da todo. Siempre estoy satisfecho de los jugadores. Quizá tenemos pocas ocasiones, pero las aprovechamos», describe Gurría sobre un Alfaro que defiende con coraje e intensidad y ataca con toque, precisión y efectividad.

Para ponerlo sobre el césped, el cuerpo técnico cuenta para este mediodía con la mayoría de sus jugadores, a la espera de que evolucione la clavícula del creador Juan Losantos. Mario Gil es baja.

En la víspera del día grande para los zaragozanos, por la festividad de la Virgen del Pilar, los alfareños aspiran a endosar la tercera derrota al filial maño. Se estrenó el filial aragonés esta temporada en casa con una victoria por 2-0 ante el Gernika, cayó por el mismo resultado en Sestao y le endosó un 0-3 el Utebo en la tercera jornada, para volver a ganar 1-2 en casa del Basconia y empatar a uno el pasado domingo en Ejea de los Caballeros.

