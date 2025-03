El Anguiano empieza a mirar hacia abajo

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 2 de marzo 2025, 18:11 Comenta Compartir

El Anguiano ha sabido dar con la tecla para tumbar a los 'cocos' este curso. Sin embargo, los equipos más modestos de la categoría se le siguen atragantando. Muestra de ello fue su encuentro de hace una semana contra el Barbastro o el partido de este domingo ante un Subiza que había caído al farolillo rojo tras encadenar seis semanas de sequía para dar la campanada en Isla. Estos pobres resultados, junto a la derrota ante el Teruel en Pinilla, hacen que el conjunto serrano amplíe la brecha que le separa de los puestos de arriba para cambiar su mirada hacia la zona baja de la clasificación.

Héctor Urquía, entrenador del Anguiano, ya anunciaba en la previa del partido que la posición en la que llegaba el Subiza no hacía justicia a las sensaciones que daba el equipo navarro sobre el verde. Y la lectura del preparador riojano fue la correcta, ya que el rival supo jugar sus cartas sobre el blando tapete de Isla aprovechándose del contragolpe, de las decisiones arbitrales y de la falta de eficacia de la escuadra riojana para ganar. Sobre todo al inicio del partido.

Anguiano Roberto, Zaldua, Pedro (Ayoub, 78), Héctor, Emilio, Sergio (Moha, 46), Samu Íñigo, 71), Chava, Álvaro, Íker (Manu Calvo, 61) y Gabri (Urrecho, 61). 1 - 2 Subiza Ander, Mikel (Monreal, 84), Alejandro, Ciaurriz, Beloki (Aimar Bonel, 67), Asirón (Beunza, 90), Auria (Lucas, 90), Asier Bonel, Aguinaga, Marticorena y Aitor. Goles: 0-1, m. 10. Asier Bonel; 0-2, m. 81. Auria, de penalti; 1-2, m. 89. Emilio, de penalti.

Árbitro: Rafael Ceniz Martínez. Amonestó, con una cartulina amarilla, a los jugadores locales Moha, Chava y Roberto; y a los visitantes Marticorena y Beloki. Expulsó a Asier Bonel.

Fueron los serranos los que comenzaron llevando la batuta del partido volcando su ataque en las bandas. Sergio probó desde el flanco izquierdo con un centro al corazón del área que no encontró rematador para que Gabri hiciera la propio desde la derecha con mismo resultado. Samu también lo intentó por el interior con un cara a cara que terminó despejando a córner el meta del Subiza. Y cuando mejor estaban jugando los riojanos, Asier Bonel abría la lata para los navarros en la salida de un saque de esquina que no fue bien defendido por el Anguiano. El portero, al menos, pudo atajar el disparo de volea de Aguinaga para que el Subiza no se fuera con una renta mayor al descanso.

Había que zarandear el avispero para no encadenar una tercera semana de vacío y Urquía sacó la artillería pesada para poner más pólvora en la línea de ataque. El primer cambio fue Moha, al que mas tarde le siguieron las incorporaciones de Urrecho y Manu Calvo. Éste último desaprovechó un remate en el borde del área mandándolo al cielo mientras el Subiza seguía poniendo a prueba los reflejos del meta serrano. Se le escapó de las manos el esférico a Roberto cuando Auria lanzó a puerta antes de que el colegiado señalase penalti a favor de los visitantes por una falta cometida por el portero dentro del área que le costó, además de la pena máxima, una cartulina amarilla. Lo lanzó Auria para consumar su venganza con un disparo limpio hacia la izquierda.

El conjunto navarro perdonó el tercer tanto después de que dos de sus jugadores se quedasen solos frente al portero. No se comunicaron bien y en la siguiente jugada se volvió a pitar penalti, esta vez a favor del Anguiano, por una falta a Moha. Emilio transformó desde los once metros para reducir distancias, pero no hubo tiempo suficiente, pese a las ganas del final, para rascar al menos un punto ante el colista.

