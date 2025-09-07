El Alfaro sigue ilusionando

Gran punto inicial. Los blanquillos celebran el empate ante el aplauso y alegría de la afición que llenó la grada de La Molineta.

Ernesto Pascual Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:02 Comenta Compartir

Y parecía que fue ayer. Como unos meses atrás, el Alfaro jugando de tú a tú a un favorito, con humildad pero con confianza compitiendo y no rindiéndose e ilusionando a la afición, con una Molineta puesta en pie animando y ovacionando a los suyos. El Alfaro ha comenzado esta temporada 2025-2026 como transcurrió por la anterior, conjuntado, correoso, peleón y compitiendo.

Los blanquillos celebraron un muy buen punto ante el Sestao River, histórico del fútbol español, recién descendido de Primera Federación y con toda la intención de volver al play off de ascenso. En el objetivo antagónico, el Alfaro supo adelantarse, jugó mejor la segunda parte y se repuso del 1-2 que cosecharon los vizcaínos después de la parada técnica a hidratarse por el calor, que fueron los únicos minutos en los que los riojanos se salieron del partido. Pero Burusco forzó un penalti a Markel y Garrido lo transformó llevando la celebración a la grada.

Saltaba el Alfaro con seis jugadores nuevos en el once inicial. Pero desde el primer minuto mostró la identidad que el cuerpo técnico dirigido por Óscar Gurría impuso al equipo en la pasada campaña.

Pese a la teórica superioridad vasca, ambos equipos comenzaron tanteándose y sin adoptar riesgos. Sota fue el primero en probar con un disparo lejano en el 7 tras dos jugadas pisando área. Pero el Sestao pasó a tener el balón más tiempo y con más control. Madrazo cabeceó alto en el 12. Cinco minutos después, Ieltxu ya dio miedo al meterse al área entre dos defensas. Le tapó Ander. Y en el 22, Losantos exhibió una de sus aperturas desde la izquierda al centro y lanzó un derechazo inapelable a la escuadra contraria, imposible para la estirada de Iruarrizaga. La Molineta estalló de alegría.

Le costó al Sestao reponerse de la sorpresa del gol. Lo logró tras la parada técnica para hidratarse. Markel sacó en el 39 una contra por la derecha que encaró en diagonal Ieltxu, batiendo cruzado al meta alfareño. Burusco buscó responder con una contra por la derecha, cuyo pase de la muerte no encontró quién lo rematara. Pero en el 44, Ieltxu fue listo en la caída de un balón al área pequeña y remató el 1-2. La intensidad defensiva vizcaína impidió que el Alfaro pudiera salir con balón controlado de su campo.

Competir Es la máxima que Gurría pide a sus jugadores y, ante el Sestao, la cumplieron todos

Tras darse unos retoques en el vestuario, el Alfaro salió valiente, vertical por bandas y ganando metros. Aunque la consistencia defensiva del Sestao le cerraba los espacios. Llegaron dos balones con peligro al área, uno de Burusco que no pudo conectar con Gil y otro con Losantos de espaldas a puerta. Pero la defensa continuaba neutralizando el balón y retrasando metros al Alfaro. Eso sí, no iba firme a ataque. En el 69, Burusco salió del centro y probó de lejos. Atrapó en el suelo Iruarrizaga. Los blanquillos probaban de todas las maneras. Garrido de falta lejana. Fue uno de los cambios que revitalizaron el ataque alfareño, como Arturo y León, que forzaron un córner peligroso.

A cinco minutos para el final, Markel derribó a Burusco en el pico del área. Nadie protestó la pena. Garrido transformó el penalti y puso la fiesta en la grada. Pero el Alfaro, contundente atrás ante la reacción visitante, buscó el tercero, como un centro de Arturo que sacó la defensa.

Comenta Reporta un error