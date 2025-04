El Alfaro seguirá en Segunda

«Ni imaginaba esta celebración a falta de cuatro partidos»

«Sabíamos que la victoria nos daba casi la permanencia. Hemos competido todo el año de manera fenomenal, quitando un par de momentos. Hay que dar las gracias a todos por esta temporada», reflexiona Óscar Gurría, entrenador del Alfaro, al término del partido, que no quería confirmar la permanencia, pero se mostraba convencido de ello. «Es muy difícil que se nos escape. La verdad es que no me imaginaba una foto de celebración a falta de cuatro partidos», dijo.