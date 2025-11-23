El Alfaro quiere iniciar la remontada

Ernesto Pascual Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:41 Comenta Compartir

¡Empieza la remontada! Es la llamada, conjurando a la ilusión, esperanza y confianza en el trabajo realizado, que lanza el Alfaro para el derbi ribero ante el Tudelano que acoge esta tarde el campo de La Molineta. Un partido con dos caras muy diferenciadas: la de un Alfaro sumido en su peor crisis en estas dos últimas dos temporadas en Segunda Federación, colista en la clasificación del grupo 2 tras seis derrotas consecutivas; y la de un Tudelano con tendencia positiva, segundo en la tabla y con el afán de seguir sumando para amarrarse a los puestos que dan a optar por el ascenso.

En este momento de duras, en el más complicado de la temporada, directiva y equipo llaman a la afición a acudir esta tarde para sumar fuerzas y volver a la recolecta de puntos que aviven esperanza y luz hacia el camino que escale posiciones para luchar por la permanencia en Segunda Federación. Aludiendo al cántico de la afición, el de 'En La Molineta damos la voltereta', el equipo dirigido por Óscar Gurría aspira a revertir la situación desde hoy. Si los blanquillos ganaron a un Utebo que continúa en el liderato y empataron a un Sestao River que se mantiene tercero en la clasificación, pueden ganar a un Tudelano segundo.

Para ello tiene que recuperar el espíritu de fortín que ostentó La Molineta durante las primeras jornadas de liga y que quedó asaltado en las dos últimas por el Alavés B y la SD Ejea. Con ese propósito, la directiva llama a los aficionados a llegar esta tarde antes de las 17.00 horas al campo para arropar a su equipo. Y para participar en dos actividades que ha organizado para dar ambiente festivo e ilusionante al encuentro de esta tarde: una recogida de alimentos y donativos económicos para el Banco de Alimentos y un homenaje a los jugadores de la plantilla que inauguró el campo hace cincuenta años.

Para lograrlo también tiene que contrarrestar los blanquillos el poderío de un Tudelano que cuenta con varios jugadores que vistieron la camiseta del Alfaro en la pasada brillante campaña: el portero Ekiza, el lateral Iker Balda y el central polivalente Alejandro Parada, que fue durante varias temporadas uno de los grandes potenciales del equipo riojano.

Por su parte, el mensaje del Tudelano es directo para este partido: «Conquistemos La Molineta». El poderío navarro se asienta sobre todo en su campo, donde ha conseguido 16 de los 23 puntos de su casillero; como visitante, es el séptimo que más puntos cosecha, con 7. Eso sí, acuden con la baja de Julen Monreal tras la rotura del semitendinoso y una parcial del tendón del bíceps femoral el pasado domingo ante el Gernika. Por parte del Alfaro, vuelve a la convocatoria, aunque despacio, Juan Losantos mientras continúa la recuperación del central Zaldúa y del extremo Mario Gil.

Reporta un error