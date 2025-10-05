El Alfaro se la lía de nuevo al Utebo

El gol de la primera victoria. Álex Aguado celebra el tanto que dio el triunfo al Alfaro, fruto de un tremendo zapatazo imposible para el portero.

Ernesto Pascual Domingo, 5 de octubre 2025, 22:30

Llegó la buscada y trabajada primera victoria de esta temporada para el Alfaro. Y lo hizo con el, a priori, rival más difícil de este inicio de temporada, un Utebo que llegó a La Molineta como líder invicto y máximo goleador del grupo 2 de Segunda Federación. Pero los blanquillos apelaron a su entrega en el trabajo intenso en cada minuto del partido y a su fe en aprovechar las ocasiones que lleguen. Y Aguado marcó una de esas con un duro disparo en el 32 que, después, todos los compañeros defendieron en un dedicado trabajo de concentración defensiva y evitar cualquier error.

La historia se repitió un año después. Sí, el Alfaro se la volvió a liar a los aragoneses. Hace un año, el 6 de octubre, tras tres derrotas, el Alfaro ganaba 4-2 al Utebo, entonces segundo clasificado y máximo goleador, un triunfo que daba alas para logros posteriores. Hasta la permanencia. En un escenario similar, sobre todo de necesidades riojanas, el Utebo no se dejó sorprender. En el minuto 4, Meseguer llegó desde atrás para rematar un centro al segundo palo. Dos minutos después, Barry se coló con velocidad entre los centrales y el remate a bocajarro lo salvó con una mano milagrosa Alegría. Después, despejó el centro que cabeceó López. Frente al viento racheado, el Utebo bajaba el balón al suelo y tocaba sobre la pizarra, con sus hombres posicionados y conociéndose.

Hasta el minuto 16 no tuvo el Alfaro la primera llegada, con un centro de banda de Aitor que peinó Morillas y sacó la defensa a esquina. El centro lo puso Sota y Aguado cabeceó cruzado, paseándose por la línea sin que llegara Burusco a empujarla.

El Alfaro había sabido ordenarse y consolidarse en defensa, leyendo el juego del Utebo. Y frenó su ímpetu inicial y le alejó de su área. Y se fue al ataque. En el 28, Chanza quitó un buen centro a Burusco. Tres minutos después, Aguado encarriló la frontal con balón controlado y lanzó un duro disparo. Directo a la red. Imposible para Chanza.

La reacción del líder estuvo en la siguiente jugada. Pero Alegría se echó al suelo para amarrar un balón que caía entre Meseguer y Barry tras varios toques de llegada a área. En la siguiente, la velocidad de Barry le permitió trazar el carril izquierdo y cedió el disparo a López. Gorka Alegría volvió a lucirse con un paradón. Sin parar, el Alfaro lanzó la contra, con un disparo lejano de Burusco que detuvo Chanza.

Bajando el ritmo, al filo del descanso, Burusco puso un centro a Arturo que complicó la defensa, pero el rechace permitió el disparo de Pascual.

Supo frenar el Alfaro el ímpetu tras pasar por vestuarios del Utebo, primero con Alegría atajando un pase a Barry y, después, con un disparo de Pascual tras un saque de esquina. Los blanquillos sentían que, con su línea de cinco defensa, ordenado en su campo, tenían controlado el partido. El trabajo era intenso en cada jugador y posición y cerraron el área a un Utebo que tuvo que probar con centros que salían altos debido al viento.

Entró el partido en una fase muy física, en la que el Alfaro puso cabeza. Y pidió la segunda amarilla a Barry por pisar a Alegría, que se empleó en dos cabezazos flojos de López. Y el Alfaro tuvo dos: un disparo de Dios al aprovechar un error defensivo y uno cruzado de Garrido. En ambos se lució Chanza.

