El Alfaro derriba las murallas de Isla

Diez años. Ese es el tiempo que ha necesitado el Alfaro para volver a ganar sobre el complicado pero también especial campo de Isla. Los blanquillos han roto este domingo las estadísticas con una victoria crucial ante el Anguiano con la que dan un paso más que firme hacia la permanencia en la categoría. Dos goles y puerta vacía. Igual o incluso más trascendental era la cita para los serranos, sin embargo se fueron con las manos vacías agrandando su mala dinámica de cinco derrotas seguidas.

Llevarse los tres puntos de Isla era vital para ambas escuadras. Y esa necesidad se hizo palpable de principio a fin del partido. El Alfaro no recordaba lo que era ganar sobre su tapete pero lo cierto es que se sintió cómodo bailando sobre él mientras el Anguiano buscaba dar la campanada pronto con conducciones rápidas sobre un césped que fue poniéndose más blando con el paso de los minutos.

Alfaro Roberto, Zaldua, Héctor (Ayoub, 82), Emilio, Íñigo, Moha (Íker, 46), Ale Santos, Sergio (Samu, 75), Chava (Manu Calvo, 46), Medrano (Joel, 75) y Álvaro. 0 - 2 Anguiano Equiza, Sergio Martínez, Aitor, Balda, Sota, Arturo (Riccobene, 87), Losantos (Andreu, 80), Parada, Aguado, Íñigo (Mario, 67) y Ayensa (Gonzalo, 80). Goles: 0-1, m. 37. Balda; 0-2, m. 84. Arturo.

Árbitro: Ibai Rezola Etxeberría. Amarillas al los jugadores locales Chav, Íker y Manu Calvo.

Incidencias: Partido de la vigésimo séptima jornada de liga disputado Isla.

El respeto entre los dos equipos fue extremo pudiendo contar con pocas ocasiones en los primeros veinte minutos de juego. Fue Ayensa el encargado de romper la aparente tranquilidad del área local al quedarse solo dentro de ésta y encarar a puerta. Para suerte de los serranos, el linier levantó el banderín invalidando la jugada por fuera de juego.

Cogió aire el Anguiano con Medrano corriendo banda arriba, banda abajo mientras Moha e Íñigo subían a rematar sus centros. Éste último apunto estuvo de hundir el esférico en la red pero Ekiza salió rápido para quitarle el balón de los pies cuando estaba apunto de rematar hacia dentro.

El toma y daca siguió y al Alfaro le tocaba responder. Losantos, libre de marca, peinó con la testa un gran balón de Balda que se terminó yendo fuera por poco cuando Roberto ya estaba en el suelo listo para intentar atajarlo. En la otra portería, Ekiza dio un pequeño susto a sus compañeros y a la afición alfareña que se había desplazado hasta Isla cuando se le escapó la bola de las manos después de que Medrano pusiera un centro lateral escorado que buscaba puerta rival.

Y el siguiente envite del conjunto de Óscar Gurría vino en forma de gol. Golazo, más bien. La estrategia salió de la pizarra del entrenador para materializarse sobre el verde con un saque de esquina que recogió Balda completamente solo en la media luna. El lateral no dejó ni botar la bola para rematar con potencia y poner el 0-1 en el marcador en el minuto 37.

El Anguiano no quería, ni podía perder, por lo que se dejó el resto en el segundo tiempo. Apretó más el conjunto serrano al principio de este tramo acosando al rival dentro del área. Muchas veces con el balón parado. Emilio lo intentó en varias ocasiones desde la esquina pero o no encontraba a un compañero que finalizase con puntería o los remates no eran lo suficientemente buenos. Álvaro puso empeño en sus saltos, pero sus dos cabezazos se fueron fuera. Manu Calvo también lo intentó pero su disparo raso se quedó sin gran potencia cuando llegó a la puerta del Alfaro. Y cuando más confiaba el equipo local en conseguir el empate, los blanquillos dejaron sentenciado el choque cuando en el minuto 84 con el gol de Arturo para poner el 2-0 definitivo en el marcador.

Buenas noticias para el Alfaro, que sigue demostrando ser un justo merecedor de una plaza en Segunda Federación; mal día para un Anguiano que sigue viendo como las buenas sensaciones tanto en el terreno como fuera de él no llegan a materializarse en forma de resultados. Siete jornadas quedan para el final de la fase regular.

