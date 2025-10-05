El Alfaro aspira a confiar y sentir un año después

Después de dos empates en casa ante Sestao y Gernika, el Alfaro aspira a seguir sumando esta tarde ante el Utebo en La Molineta.

El domingo 6 de octubre de 2024, y después de tres derrotas consecutivas, el Alfaro recibía en La Molineta al Utebo, que llegaba como el segundo clasificado y máximo goleador del grupo 2 de Segunda Federación. Un año después, aunque no el mismo, el escenario es similar: el Alfaro es antepenúltimo en la tabla tras dos empates y dos derrotas sin conocer victoria y el Utebo es primero tras un empate en la primera jornada y tres victorias consecutivas sin haber perdido en estas cuatro jornadas. Con esas realidades distanciadas, el Alfaro aspira a que esta tarde acabe como la de hace casi un año: con una victoria de la mano del buen juego que catapultó su confianza y sus aspiraciones hacia una convincente temporada en la que cumplió el mismo objetivo que para esta, la permanencia en Segunda Federación.

Para ello, el primer paso ha de ser el propósito que el entrenador Óscar Gurría plantea a sus jugadores en cada partido: competir ante cada rival, ocupe el puesto que ocupe. Después, apelar a su estilo e identidad, desde la solidez defensiva hasta la eficacia ofensiva.

Llega el Utebo a La Molineta como el año pasado, como el máximo goleador, con once tantos en los cuatro partidos de liga. Es decir, a casi tres por partido. Y sólo encaja uno, hasta un total de cuatro. De ahí que los blanquillos deberán cumplir en todas las facetas del juego para lograr sumar.

En la zaga tiene el cuerpo técnico alfareño los principales problemas, por la lesión en la clavícula que va a tener apartado a Juan Losantos al menos dos meses y por la recuperación todavía por terminar de Mario Gil. El resto de jugadores están en la convocatoria para esta tarde desde las 17.00 horas.

Con todas estas circunstancias, y con ganas de celebrar la primera victoria de la temporada, el club llama a la afición a acudir esta tarde con todos sus ánimos a La Molineta, para convertirla en un fortín, para ofrecer toda la energía para «vivir un gran encuentro juntos». Por su parte, el club aragonés también confía en contar con afición en La Molineta, unos aficionados que podrán adquirir las entradas al precio de 10 euros, un acuerdo en fijarlo en esa cantidad que también disfrutarán los seguidores blanquillos en la vuelta.

