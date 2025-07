El recordman que jugaba al fútbol

César Álvarez Logroño Jueves, 3 de julio 2025, 19:59 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

El pasado sábado, los velocistas riojanos firmaron una carrera épica. La mejor de la historia de la región. Disputaron la prueba de 100 metros más rápida que se ha visto nunca en La Rioja. Cuando se dio la salida a la final del hectómetro, los termómetros estaban más cerca de los 40 que de los 30 grados y pese a ello seis de los ocho finalistas mejoraron su marca personal en esa carrera histórica.

Entre todos ellos emergió la figura del joven pradejonero Marcos Guridi. Él se impuso en la prueba y lo hizo con una marca que nunca antes había firmado ningún otro riojano: 10.51. Atrás quedaba la marca (10.58) que estableció como récord de La Rioja una tarde de julio de 1998, en las pistas del Estadio Helmántico de Salamanca, el riojalteño Rubén Fernández y que veinte años después, un 21 de julio en Getafe, igualó Ignacio Camino. Desde el sábado por la tarde, la tabla de marcas la encabeza ya el joven Marcos Guridi.

Atletismo en la sangre

Este pradejonero lleva la afición por el atletismo en la sangre. Sobrino de la recordwoman de Europa en 200 de categoría Máster, Valvanera Guridi (que además es su entrenadora) e hijo de Javier Guridi, un laureado velocista veterano, comenzó a hacer atletismo porque, desde los cinco años, «iba con mi tía y mi padre a las pistas». Le gustaba, pero también la práctica de otra disciplinas, por ello comenzó a compatibilizarlo con otros deportes (ha practicado carreras de montaña, pelota, fútbol…) hasta junio del año pasado: «He estado jugando en el Juvenil territorial del Pradejón hasta la temporada pasada. Cuando acabó la Liga y dejé de ser Juvenil, mi tía me convenció para que solo hiciera atletismo, así que ésta ha sido la primera temporada en la que me he dedicado solo a entrenar la velocidad, que es lo que más me gusta», afirma, probablemente, por seguir la estela en las distancias cortas de sus dos grandes referentes atléticos, su padre y su tía.

Y en su primera campaña dedicado 'en exclusiva' al atletismo, y pese a contar con sólo 19 años, ya ha inscrito su nombre en la tabla de récords en una carrera histórica. «La verdad es que no me esperaba una marca así, aunque sí veía que podía mejorar mi registro», señala y añade que esa sensación no era exclusiva suya, sino también de los que le acompañaron en la final de 100 metros del Campeonato Autonómico individual. «En las semifinales ya vimos que iba a ser una buena final porque se iba a correr mucho. Los que habíamos pasado las semifinales lo habíamos hecho con buenas marcas», señala. Y tanto que lo fue, él borró el nombre de Rubén Fernández de los plusmarquistas regionales, un atleta al que Guridi ni siquiera conoce ni nunca vio correr, porque para cuando él comenzó a competir, el riojalteño ya había abandonado la práctica atlética (algo que sucedió en el año 2000).

Guridi reconoce que el calor no fue problema -lo corroboran las marcas de los finalistas y el hecho de que para las carreras cortas, el calor no sea tan dañino y peligroso como lo puede ser el frío- y que la pista jugó a favor. «Desde que cambiaron el tartán del Adarraga, a mí me gusta mucho correr ahí. Me parece que es una buena pista para la velocidad, me siento a gusto y no me va mal», asegura.

No obstante, la del Centro de Tecnificación Deportiva del Adarraga es una pista que Marcos Guridi sólo utiliza para las competiciones. «Yo entreno casi a diario en la pista de Calahorra, que ahora han arreglado, a la que me tengo que trasladar desde Pradejón. Allí entreno las carreras tres días a la semana y los otros dos, los dedico a hacer fuerza en el gimnasio, también en la misma instalación. No hay muchas cosas, pero sirve para hacer algunas pesas. A mí ya me vale para lo que necesito. Luego, si quiero competir, me vengo a Logroño, al Adarraga».

Así continuará con su preparación, porque todavía correrá alguna prueba más antes de comenzar sus vacaciones. «Voy al Nacional de mi categoría, y también está el Absoluto y el Torneo de Federaciones. No sé qué voy a hacer exactamente. Iremos viendo qué es lo mejor».

Lo que sí tiene claro es que hay margen de mejora, aunque no sabe exactamente dónde está su techo. Sus 19 años y la progresión experimentada desde que abandonó el fútbol y el resto de deportes para centrarse en la preparación del atletismo le abren las puertas a soñar.

