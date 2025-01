El Barça, con el objetivo de trasladar a la Liga su mejor cara

Daniel Panero Sábado, 25 de enero 2025, 16:37 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

El Barcelona recibe al Valencia con la misión de quitarse de encima todas las malas vibraciones que persiguen al conjunto azulgrana en Liga. Y es que la Copa, la Supercopa de España y la Liga de Campeones han sido la prueba de que al equipo de Flick no se le ha olvidado jugar al fútbol, pero le falta dar con la tecla en el campeonato doméstico.

Los culés han sumado apenas 6 puntos de los últimos 24 disputados y esa sombra planea en el horizonte y atenaza a un equipo que juega un duelo trascendental contra el cuadro che en el Lluis Companys. Solo vale ganar de aquí en adelante y esperar a que Real Madrid y Atlético se dejen puntos. Es la nueva vida de un Barça que busca reengancharse a la lucha por el título.

No le queda otra a un equipo que es consciente de que dilapidó en noviembre toda la ventaja con la que inició el curso, pero que también sabe que la temporada es larga y que todavía puede tener opciones. A eso se agarra el conjunto de Flick, que vive una auténtica montaña rusa. En apenas dos semanas ha goleado al eterno enemigo, le ha hecho cinco tantos al Betis, ha vivido un partido de infarto en Da Luz y se ha frustrado contra el Getafe. El resultado es un equipo que todavía cree en sí mismo, pero que necesita refrendarlo cuanto antes en Liga.

Por eso el partido contra el Valencia es tan importante para Flick, que sabe que el margen de error para los suyos es cada vez más estrecho. «Puedes pensar que en la Liga bajamos un 5 o 10 por ciento. En Getafe no terminamos el partido con los tres puntos por nuestra culpa, no jugamos muy bien, no estábamos concentrados. Eso hay que cambiarlo. Hay que estar concentrados desde el inicio y hasta el final», afirmó el técnico germano, que además avisó de que será «un partido exigente».

Para salir del bache liguero, el Barça podrá poner el foco al cien por cien en el Valencia. Los de Flick tienen partido de Liga de Campeones contra el Atalanta el próximo miércoles, pero llegan a la cita con la clasificación para octavos de final en el bolsillo y con la única posibilidad de asegurar el mejor puesto posible en la clasificación. Ese objetivo menor alivia a entrenador alemán, que ante el Valencia podrá poner en liza un once de garantías en el que habrá, eso sí, cambios respecto a su equipo de gala. Iñaki Peña podría volver a la portería tras los fallos de Szczesny en Lisboa, Araujo partirá en la zaga junto a Cubarsí y habrá novedades en la medular y el ataque, donde Pedri y uno de los jugadores del tridente podrían tener descanso en favor de Frenkie de Jong y Ferran Torres.

Un rival con urgencias

Enfrente estará un equipo que lleva meses viviendo en una cornisa, pero que visita el Lluis Companys con la ilusión de refrendar las buenas sensaciones que dejó en la última jornada. Y es que el Valencia logró un triunfo capital contra la Real Sociedad que no le saca de la crisis, pero que sí le permite ver un halo de esperanza de cara a lo que resta de curso. A eso se agarran el conjunto che, que visitarán al Barça conscientes de que necesitarán su mejor versión para dar la sorpresa. «Veo un Barcelona muy competitivo. Viene de remontar un partido fuera de casa en Champions. Es un rival entero, con sus posibilidades, y nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro», analizó Carlos Corberán.

El técnico valenciano cumplió esta semana un mes en el banquillo del Valencia y espera celebrarlo sumando puntos en uno de los estadios, a priori, más complicados de la competición. Para ello, podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Mouctar Diakhaby y Thierry Correia, y las dudas de Rafa Mir y Sadiq. Estas bajas condicionarán un once que podría mutar en su estructura ante la fortaleza del rival, pero en el que es seguro que Luis Rioja y Hugo Duro serán las mayores amenazas para el Barça.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Casadó, Frenkie de Jong, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski y Raphinha.

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Tárrega, Yarek, Gayà, Javi Guerra, Barrenechea, Almeida, Diego López, Hugo Duro y Rioja.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 21:00 h. DAZN.