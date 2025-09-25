Directo | Oviedo - Barcelona

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 6 J25/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias
Real Oviedo
21:30h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 29
OVI
BAR
Colpisa
Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:08
28'
Se reanuda el partido.
28'
El juego está detenido debido a una lesión Eric García (Barcelona).
26'
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
26'
Santi Cazorla (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Salomón Rondón.
25'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Eric Bailly.
25'
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
24'
Remate rechazado de Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Lucas Ahijado.
23'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
22'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aarón Escandell.
22'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dani Olmo.
18'
Fuera de juego, Real Oviedo. Haissem Hassan intentó un pase en profundidad pero Lucas Ahijado estaba en posición de fuera de juego.
16'
Fuera de juego, Real Oviedo. Alberto Reina intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
14'
Remate rechazado de Marc Casadó (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
13'
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
13'
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
10'
Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Leander Dendoncker.
8'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ferran Torres.
7'
Remate rechazado de Leander Dendoncker (Real Oviedo) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Santi Cazorla con un centro al área.
7'
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Eric García.
6'
Remate fallado por David Carmo (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Santi Cazorla con un centro al área tras un saque de esquina.
6'
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Eric García.
5'
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Ferran Torres.
4'
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Ronald Araujo.
3'
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
2'
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
2'
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
2'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Veljko Paunovic
4-2-3-1
Aarón Escandell
portero
Javi López
defensa
Dani Calvo
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Kwasi Sibo
centrocampista
Haissem Hassan
delantero
Luka Ilic
centrocampista
Josip Brekalo
centrocampista
Salomón Rondón
delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Raphael Dias Belloli
delantero
Dani Olmo
centrocampista
Marcus Rashford
delantero
Robert Lewandowski
delantero
30%
OVI
70%
BAR
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
