Directo | Celta - Atlético

LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: César Soto Grado
Celta
21:00h.
0
-
1
Atlético
Min. 47
Carl Starfelt (6')
CEL
ATM
Gol! Min 6'
Gol de Carl Starfelt
Tarjeta amarilla Min 24'
Lenglet ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 39'
Lenglet ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:58
45'+3'
Final primera parte, Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1.
45'+2'
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Koke.
45'+1'
Falta de Williot Swedberg (Celta de Vigo).
45'+1'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
44'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Jan Oblak.
44'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Javi Rodríguez.
44'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Óscar Mingueza con un centro al área.
41'
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
41'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
40'
Ferran Jutglà (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
39'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
37'
Remate rechazado de Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Damián Rodríguez.
34'
Remate parado. Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
30'
Remate fallado por Óscar Mingueza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
28'
Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
28'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
25'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
25'
Ferran Jutglà (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
19'
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann con un pase de cabeza.
14'
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
14'
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcos Alonso con un centro al área.
13'
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
13'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
12'
Se reanuda el partido.
11'
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
11'
Remate rechazado de Javi Rodríguez (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Damián Rodríguez con un centro al área.
10'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Marcos Llorente.
6'
Gol en propia puerta de Carl Starfelt, Celta de Vigo. Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1.
2'
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde muy cerca.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-2-1
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Fran Beltrán
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Williot Swedberg
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
51%
CEL
49%
ATM
|0
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|4
|3
|Faltas cometidas
|5
|
