LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: César Soto Grado

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

19:30h.

1

-

1

Elche

Escudo Elche Club de Fútbol

  • Sörloth (7')

Min. 40

  • Rafa Mir (14')

ATM

ELC

Gol! Min 7'

Gol de Sörloth

Gol! Min 14'

Gol de Rafa Mir

Tarjeta amarilla Min 28'

Aleix Febas ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 2

Directo | Atlético - Elche

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:21

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Alexander Sørloth intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por John Donald.

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marc Aguado.

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Affengruber.

David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aleix Febas.

Se reanuda el partido.

El juego está detenido (Elche).

Aleix Febas (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Falta de Aleix Febas (Elche).

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Pedro Bigas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).

Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Se reanuda el partido.

El juego está detenido debido a una lesión Rafa Mir (Elche).

John Donald (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).

Corner,Elche. Corner cometido por Robin Le Normand.

Corner,Elche. Corner cometido por Robin Le Normand.

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Affengruber.

Falta de Rodrigo Mendoza (Elche).

Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Elche 1. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Matías Dituro.

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Thiago Almada.

Remate rechazado de Álvaro Rodríguez (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Germán Valera.

Remate fallado por Rafa Mir (Elche) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Elche 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Remate fallado por Rodrigo Mendoza (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área.

Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

Germán Valera (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Germán Valera (Elche).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Eder Sarabia

3-4-1-2

Alineación

Matías Dituro

portero

John Donald

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Álvaro Núñez

centrocampista

Marc Aguado

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Germán Valera

centrocampista

Rodrigo Mendoza

Delantero

Álvaro Rodríguez

Delantero

Rafa Mir

Delantero

Estadísticas

46,9%

ELC

ATM

53,1%

ELC

ELC

1 Goles 1
2 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 4
5 Faltas cometidas 4

