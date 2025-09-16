Directo | Real Madrid - Olympique de Marsella

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Irfan Peljto
Real Madrid
21:00h.
0
-
0
O. Marsella
Min. 3
RMA
MAR
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:39
2'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Roberto De Zerbi
4-2-3-1
Gerónimo Rulli
portero
Benjamin Pavard
defensa
Leonardo Balerdi
defensa
Facundo Medina
defensa
Emerson Palmieri dos Santos
defensa
Geoffrey Kondogbia
centrocampista
Pierre-Emile Højbjerg
centrocampista
Mason Greenwood
centrocampista
Matt O'Riley
centrocampista
Timothy Weah
centrocampista
Pierre-Emerick Aubameyang
Delantero
62,5%
RMA
37,5%
MAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
