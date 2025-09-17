LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 X17/09 · Árbitro: Maurizio Mariani

Escudo Liverpool

Liverpool

21:00h.

2

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

  • P. Barrios (3')

Min. 31

LIV

ATM

Gol! Min 3'

Gol de P. Barrios

Jornada 1

Salah dobla la ventaja del Liverpool a las primeras de cambio

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:37

Icono4'

Gol en propia puerta de Pablo Barrios, Atlético de Madrid. Liverpool 1, Atlético de Madrid 0.

Icono3'

Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).

Icono1'

Falta de Mohamed Salah (Liverpool).

Icono1'

Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Arne Slot

4-2-3-1

Alineación

Alisson Ramsés Becker

portero

Jeremie Frimpong

defensa

Ibrahima Konaté

defensa

Virgil van Dijk

defensa

Andy Robertson

defensa

Dominik Szoboszlai

centrocampista

Ryan Gravenberch

centrocampista

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly

centrocampista

Florian Wirtz

centrocampista

Cody Gakpo

centrocampista

Alexander Isak

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Javi Galán

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Nico González

centrocampista

Giacomo Raspadori

Delantero

Antoine Griezmann

Delantero

Estadísticas

45,4%

ATM

LIV

54,6%

ATM

ATM

2 Goles 0
3 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 3
4 Faltas cometidas 2

