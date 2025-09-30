Directo | Raspadori adelanta al Atlético en el Metropolitano

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Slavko Vincic
Atlético
21:00h.
1
-
0
Eintracht
G. Raspadori (3')
Min. 14
ATM
SGE
Gol! Min 3'
Gol de G. Raspadori
Colpisa
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:38
13'
Falta de Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt).
13'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
10'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nathaniel Brown.
9'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Se reanuda el partido.
8'
El juego está detenido debido a una lesión Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
7'
Corner,Eintracht Frankfurt. Corner cometido por Clément Lenglet.
7'
Remate rechazado de Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) remate con la derecha desde fuera del área.
4'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Eintracht Frankfurt 0. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Giacomo Raspadori
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Dino Toppmöller
4-2-3-1
Kauã Morais Vieira dos Santos
portero
Nnamdi Collins
defensa
Robin Koch
defensa
Arthur Theate
defensa
Nathaniel Brown
defensa
Ellyes Skhiri
centrocampista
Farès Chaïbi
centrocampista
Ritsu Doan
centrocampista
Can Uzun
centrocampista
Ansgar Knauff
centrocampista
Jonathan Burkardt
Delantero
44,8%
ATM
55,2%
SGE
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|1
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.