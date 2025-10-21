LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Davide Massa

Escudo Arsenal

Arsenal

21:00h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 47

ARS

ATM

Tarjeta amarilla Min 37'

Zubimendi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 32'

Giménez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Directo | Arsenal - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 20:39

Icono45'+2'

Final primera parte, Arsenal 0, Atlético de Madrid 0.

Icono45'+2'

Remate fallado por Gabriel Martinelli (Arsenal) con un remate desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Martín Zubimendi con un centro al área.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.

Icono44'

Falta de Declan Rice (Arsenal).

Icono44'

Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono43'

Falta de Declan Rice (Arsenal).

Icono43'

Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

41'

Se reanuda el partido.

Icono41'

Falta de Eberechi Eze (Arsenal).

41'

El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).

Icono41'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono38'

Martín Zubimendi (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono38'

Falta de Martín Zubimendi (Arsenal).

Icono38'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono38'

Falta de Martín Zubimendi (Arsenal).

Icono38'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Fuera de juego, Arsenal. Bukayo Saka intentó un pase en profundidad pero Gabriel Martinelli estaba en posición de fuera de juego.

Icono36'

Remate fallado por Bukayo Saka (Arsenal) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Martín Zubimendi.

Icono33'

José María Giménez (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono33'

Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono33'

Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).

Icono30'

Corner,Arsenal. Corner cometido por Robin Le Normand.

Icono26'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jurriën Timber (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Gabriel Martinelli.

Icono25'

Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil.

20'

Se reanuda el partido.

19'

El juego está detenido debido a una lesión Jan Oblak (Atlético de Madrid).

19'

El juego está detenido (Arsenal).

Icono19'

Remate parado. Bukayo Saka (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono18'

Falta de Jurriën Timber (Arsenal).

Icono18'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono17'

Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono17'

Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Icono16'

Fuera de juego, Arsenal. Bukayo Saka intentó un pase en profundidad pero Gabriel Martinelli estaba en posición de fuera de juego.

Icono14'

Remate fallado por Myles Lewis-Skelly (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Eberechi Eze.

Icono14'

Remate rechazado de Bukayo Saka (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jurriën Timber.

Icono9'

Remate fallado por Gabriel Magalhães (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Falta de Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Icono7'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Mano de Jurriën Timber (Arsenal).

Icono5'

Remate fallado por Declan Rice (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero.

Icono4'

Remate rechazado de Eberechi Eze (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Viktor Gyökeres.

Icono2'

Martín Zubimendi (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Koke (Atlético de Madrid).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Mikel Arteta

4-2-3-1

Alineación

David Raya

portero

Jurriën Timber

defensa

William Saliba

defensa

Gabriel dos Santos Magalhães

defensa

Myles Lewis-Skelly

defensa

Martín Zubimendi

centrocampista

Declan Rice

centrocampista

Bukayo Saka

centrocampista

Eberechi Eze

centrocampista

Gabriel Teodoro Martinelli Silva

centrocampista

Viktor Gyökeres

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Alexander Sørloth

Delantero

Estadísticas

54,7%

ATM

ARS

45,3%

ATM

ATM

0 Goles 0
2 Remates a puerta 0
5 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 1
7 Faltas cometidas 3

