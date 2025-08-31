El DUX Logroño devuelve el rock and roll a Las Gaunas

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 31 de agosto 2025, 09:08 Comenta Compartir

Las Gaunas se prepara para vivir una tarde que quedará en la memoria del fútbol riojano. Tras cuatro años de espera, el DUX Logroño regresa a la élite del fútbol femenino y lo hace con un estreno de altura frente al Real Madrid (20.00 horas), un equipo que se ha reforzado para acercarse al Barcelona y que, en palabras de su técnico Héctor Blanco, está ya «entre los cuatro mejores de Europa».

El entrenador riojano reconoce que el debut no puede ser más exigente, pero también encuentra cierto alivio por el momento en el que llega. «Si tengo que elegir, prefiero enfrentarme al Real Madrid o al Barcelona en las primeras jornadas», explica, consciente de que con el paso de las semanas los grandes dejan de perdonar para meterse de lleno en sus objetivos. «Es muy complicado ganarles en cualquier momento, pero al menos ahora llegamos con ilusión, y en eso no nos van a superar», añade Héctor.

La filosofía del equipo, asegura, no variará a lo planteado este verano. Y es que, pese a que presumiblemente el Madrid les empujará a defender en bloque bajo, el DUX parte con la idea de presionar y tratar de llevar la iniciativa siempre que sea posible. En este sentido, el técnico afirma que, quieren «ser fieles a nuestro modelo, estar con nuestra gente e ir arriba cuando podamos. Si nos marcan, que no sea porque les hemos regalado facilidades».

El DUX llega con algunas bajas. Sandra ha pasado la pretemporada entre algodones y ayer se cayó de la lista, al igual que la atacante congoleña Flavine Mawete. Sin embargo, el técnico quiere subrayar que la gente que está, «está al cien por cien y con muchas ganas». Aún faltan jugadoras por incorporarse, en concreto cuatro jugadoras africanas, aunque el bloque principal llega preparado para competir con 16 jugadoras.

El choque tendrá además un componente sentimental añadido para tres futbolistas vinotinto con pasado merengue. Paula Rubio, Paula Partido y Andrea Colomina, que en algún momento vistieron de blanco y hoy defenderán los colores vinotinto.

Héctor insiste en que el apoyo de la grada será clave en este estreno. «Lo primero es que la gente venga, que el equipo se sienta arropado. Eso es fundamental contra un Real Madrid. Luego, ser grupo: subir todas, defender todas, ir al cien por cien. Tenemos mucho que ganar y nada que perder», asegura. El precio popular, de 15 euros por entrada, también favorecerá la llegada de aficionados.

Más allá de los puramente deportivo, la visita del Real Madrid permite «colocar a Logroño y a La Rioja en el panorama futbolístico de toda España», además de que sirve de impulso para la ciudad, los comercios y, sobre todo, para las pequeñas que empiezan a soñar con dedicarse a este deporte.

El Barcelona no tiene piedad y golea al Alhama El DUX Logroño esperará a la tarde de hoy (20.00 horas) para desenfundar su equipación en la Liga F, pero la categoría ya ha abierto su puerta grande para acoger la disputa de los primeros cuatro partidos inaugurales. Y como no, da igual cuando se lea esto, el Barcelona ha dormido siendo líder. La máxima categoría del fútbol femenino se estrenó por todo lo alto en Lezama con el choque entre el Athletic de Sara Ortega y el Tenerife. No se pudieron ver goles en Bilbao cerrando el partido inaugural con un 0-0 en el marcador. A la misma hora, pero en Valencia, el Levante cayó por la mínima (1-2) ante un Granada que se ha reforzado este verano con caras conocidas para la afición riojana como la futbolista Sonya Keefe, que se convirtió en la máxima goleadora de la Primera Federación con el DUX Logroño. Ya por la tarde, el Deportivo no pasó de las tablas a cero con el Badalona, a diferencia del partido del Barcelona que arrolló a un Alhama, que acaba de ascender a la máxima categoría. Las riojanas esperarán a esta tarde para debutar en la categoría y serán las encargadas además de cerrar la primera jornada en Las Gaunas contra un coloso como es el Real Madrid. Las merengues buscarán ganar desde el primer partido, pero las riojanas buscarán dar la sorpresa. La jornada arrancará en Eibar contra el Sevilla y en Barcelona el Espanyol se enfrentará al Atlético de Madrid. Además, el Madrid CFF se enfrentará a la Real Sociedad en la capital.

