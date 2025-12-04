El DUX ya piensa en el mercado de invierno

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

El parón por selecciones no ha hecho que el DUX Logroño haya descansado, ni en el campo ni en los despachos. Y es que, pese a que queden dos jornadas por disputarse antes de Navidad, el cuerpo técnico junto al nuevo director deportivo ya están pensando en la apertura del mercado invernal para fortalecer una plantilla que va creciendo en sensaciones pero que todavía no conoce lo que es ganar este curso. Falta gol, falta calidad arriba y eso será justamente lo que se busque fuera en las próximas semanas, sobre todo, ojeando ligas como la americana.

«Tenemos muy identificado cuál es nuestro problema», aseguraba Héctor Blanco en el plató de TVR hace unos días. Y ese no es otro que la sangrante falta de puntería que lleva al equipo al penúltimo puesto a cuatro puntos del club que marca la salvación, un Alhama que también acaba de ascender a la máxima categoría.

«Sabemos que nos falta esa jugadora que pueda tener ese impacto de cinco, seis o siete goles; sí que tenemos jugadoras satélite, como las llamamos nosotras, que pueden ayudar pero no esa goleadora que pensábamos que podía ser y que no la estamos teniendo», añadía.

Lo cierto es que el equipo genera: «Somos el quinto equipo que más consigue llegar a zona de tres cuartos de campo rival», explica Blanco. Sin embargo, ha encajado siete en las doce jornadas disputadas encadenando además las últimas cinco sin marcar. «A las chicas no les podemos poner ningún pero», proseguía, «aunque con esto se nace o no se nace», en referencia a quitarles carga, sobre todo mental, a sus chicas.

Por ello, el mercado de invierno parece ser la solución más certera para mejorar las dinámicas y fortalecer la parcela ofensiva del DUX Logroño de cara a la segunda vuelta de la campaña. «Sabemos que es muy complicado el mercado invernal porque las mejores jugadoras no salen de sus clubes y las que salen cuestan mucho», anticipaba el entrenador vinotinto. No obstante, adelantó que «estamos mirando a Sudamérica, donde las ligas ya han acabado aunque el mercado es muy caro, pero estamos con alguna negociación de por medio buscando suplir esas carencias que tenemos a día de hoy».

Antes de que estos refuerzos puedan llegar, el DUX Logroño tiene dos exigentes citas por delante: este domingo, 7 de diciembre, contra el Eibar en Las Gaunas y el 14 ante el Tenerife en Canarias.

