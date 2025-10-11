DUX Logroño y Deportivo Abanca, un reencuentro de Primera

Sandra se coloca en el primer palo esperando la salida de un córner ante el Alhama El Pozo en Las Gaunas.

Cerca de 615 kilómetros separan Logroño de La Coruña. Diferentes culturas, tradiciones y acentos definen a ambas regiones, cuyas máximas similitudes se encuentran en el desarrollo del fútbol femenino local. Las dos ciudades poseen en la actualidad un equipo en la élite aunque llevan años, incluso décadas, apostando por el desarrollo de este deporte cada vez más en auge. Esta tarde, DUX y Dépor vuelven a verse las caras en un duelo de Primera, cuatro temporadas después de aquel curso fatídico en el que los dos salieron de la mano de la liga de las estrellas.

DUX Logroño y Deportivo Abanca se han enfrentado en multitud de ocasiones estos últimos años escribiendo aun en la distancia una historia llena de semejanzas. Mientras el conjunto riojano, por aquel entonces bajo las siglas del EDF, logró el hito del ascenso en el 2018; las coruñesas esperaron un año para seguir sus pasos y empezar a competir en la máxima categoría.

La temporada 2019-2020 iba a ser la primera en la que ambos equipos se iban a enfrentar dentro de la élite, pero una huelga por la mejora de las condiciones del fútbol femenino impediría la disputa del encuentro de la primera vuelta y el COVID-19 imposibilitó el juego de la segunda.

Así que hay que remontarse a la 2020-2021 para marcar el primer choque de ambos clubes en la máxima categoría. Se saldó con derrota del conjunto riojano en La Coruña (2-1), aunque en Las Gaunas se logró dar la vuelta al resultado con un favorable 3-0 que no sirvió de nada para enmendar el aciago final que les esperaba a ambos. Y es que el DUX terminaría consumando su descenso a Primera Federación el 6 de junio y el Deportivo Abanca seguiría su estela el 19 del mismo mes después de perder ante el Betis.

Desde entonces, ambos equipos han intentado de todas las maneras posibles regresar a Primera. Se han topado en el camino del otro hasta en seis ocasiones estos últimos años en los que los dos han competido en la segunda división, con un balance de tres victorias para el Dépor, dos empates y una victoria para el DUX. Finalmente, el conjunto coruñés logró su ascenso en el 2024 y el equipo riojano el pasado mes de mayo.

Esta tarde, a las 19.00 horas, DUX Logroño y Deportivo Abanca escribirán un nuevo capítulo es su larga historia. Será un bonito reencuentro sobre el verde del icónico Abanca Riazor.

El DUX Logroño busca estrenar su casillero de triunfos en el mítico estadio de Riazor El DUX Logroño afronta esta tarde (19.00 horas) una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias tras quedarse a las puertas del triunfo el pasado fin de semana ante el Granada. Las riojanas empataron 1-1 en Las Gaunas y, aunque el punto les permitió salir de los puestos de descenso, siguen en una posición delicada: decimocuartas con solo tres puntos en su haber. El reto de hoy no será sencillo. El conjunto de Héctor Blanco visita al Deportivo Abanca en Riazor, un rival que tampoco atraviesa su mejor momento. Las gallegas llegan en horas bajas después de encadenar tres derrotas consecutivas frente al Real Madrid, Madrid CFF y Alhama. Aun así, el Dépor mantiene cinco puntos en la tabla gracias a un buen inicio de temporada, con victoria ante el Athletic y empates frente a Espanyol y Badalona. El técnico reconoce que el Dépor llega necesitado, pero prefiere centrarse en su propio equipo: «Nosotros pensamos en nosotros, no podemos estar pensando en el rival. Demasiado tenemos con lo nuestro. Lo que tenemos que hacer es plantear nuestro partido e ir a por esa victoria. El equipo está creciendo y tenemos que seguir por esa línea, nos da igual que sea el Dépor o cualquier otro». El técnico riojano afronta el duelo con optimismo y sin complejos ante un escenario emblemático como Riazor. «Es un campo grande, es un mítico estadio, pero más mítico que Las Gaunas no hay ninguno», bromeó Blanco en la previa. «La verdad que sí, un campo muy bonito, pero vamos con la idea de intentar sumar los tres puntos, que al final es el objetivo que buscamos», añadió. Tras el empate ante el Granada, el entrenador valoró positivamente el trabajo del equipo: «Hemos estado trabajando muy duro, viendo errores que tuvimos, pero también muchos aciertos. Creo que estamos en una línea creciente de juego y la idea es seguir por ese camino». Además el vestuarios sigue sumando minutos casi en su totalidad, lo que refrenda la confianza del entrenador por sus chicas. El DUX buscará, por tanto, en el mítico Riazor romper su racha y sumar tres puntos que podrían marcar un punto de inflexión.

