La falta de acierto condena al Calahorra

Daniel Ballesta Eibar Domingo, 20 de abril 2025, 21:03 Comenta Compartir

A pesar de la derrota, el Calahorra, que acumula tres jornadas sin ganar, demostró ante el Eibar B que se va a dejar la piel por mantener la categoría. El equipo riojano se marchó con las manos vacías de Unbe por culpa del gol de Zubiria en el rebote de un balón parado. A falta de dos jornadas para finalizar la temporada, los hombres de Iván Ruiz se mantienen sextos por la cola, en la plaza que puede conducir a jugar la eliminatoria por la permanencia. De momento, acaba la jornada en puesto de descenso.

Eibar B Ispizua; Alday, Raúl, Markel, Barbarin; Óscar Carrasco, Aguirre; Zubiria (Anartz, 77), Asenjo (Marc Delgado, 68), Hugo (Endika, 68); y Galarza (Ekaitz, 77). 1 - 0 Calahorra Brais; Víctor López, Garro, Zubiri, Hualde; Salinas, Cobo (David, 46), Júnior (Facu Ballardo, 46), Gouda (Etxaburu, 63); Joel (Aparicio, 63) y Chus Villar (Barandiaran, 82). Gol: 1-0, m. 49: Zubiria

Árbitro: Rodríguez García (Comité asturiano). Mostró cartulina amarilla a los jugadores locales Endika y Anartz; y a los visitantes Júnior, Javi Cobo y Garro.

El inicio del partido fue muy pausado. El filial eibarrés movió la pelota sin crear peligro y el Calahorra se defendió en bloque bajo e intentó aprovechar los errores del conjunto armero para salir al contragolpe. Así llegó la primera ocasión. Barbarín se durmió y Joel Sánchez le arrebató el cuero, regateó a Markel e intentó batir a Ispizua disparando entre las piernas del portero, pero el cancerbero del Eibar B rechazó el intento. Sin embargo, la escuadra azulgrana no desaprovechó su primera oportunidad. Asenjo colgó una falta que despejó el elenco de Iván Ruiz. Pero Zubiria cazó el rebote fuera del área, desde donde sacó un disparó ajustado al palo izquierdo de la meta de Brais Suárez, que terminó convirtiéndose en el único tanto del encuentro.

En el final de la primera mitad, Júnior filtró un pase a Joel Sánchez a la espalda de la defensa. El atacante del Calahorra hizo un control muy largo y, aunque logró finalizar la jugada, lo hizo muy forzado y enviando el cuero a las manos del portero local. Galarza pudo aumentar la diferencia del cuadro guipuzcoano cuando remató un pase de la muerte a escasos metros de Brais Suárez, pero el portero, a quemarropa, evitó el 2-0.

El segundo acto fue una demostración de garra por parte del Calahorra. Gracias a los cambios, que dieron una inyección de energía al equipo, sometió a un Eibar B que no consiguió salir de su campo. Sin embargo, los pupilos de Iván Ruiz no supieron concretar sus llegadas con disparos a puerta, por lo que no pudo evitar el triunfo de un Eibar B que acumulaba cuatro jornadas sin ganar.

Al Calahorra le quedan dos finales para tratar de evitar tanto el descenso como el 'play out'. La primera será ante el Utebo el domingo en La Planilla.

«Ha sido la derrota más dura a nivel mental» Iván Ruiz aseguró que la derrota del Calahorra en Eibar es «la más dura» a nivel psicológico. «Durante la primera parte, situados en un bloque bajo, hemos tenido transiciones que nos han llevado a tener ocasiones clarísimas», explicó el técnico madrileño. Lamentó la manera en la que el conjunto calagurritano recibió el 1-0: «Por desgracia, el gol encajado ha llegado en una acción a balón parado que hemos defendido bien, pero el rebote lo ha cazado Zubiria, ha tirado y la pelota ha botado dos veces antes de entrar». «Tras el descanso, hemos demostrado una intensidad y una capacidad física para sufrir brutal», destacó sobre la segunda mitad. «Hemos generado varias ocasiones, pero es que llevamos arrastrando el mismo problema todo el año. Tenemos un porcentaje de acierto muy bajo», reconoció. El entrenador del Calahorra confía en que al final se logrará el objetivo de salvar la categoría. «Ahora nos quedan dos finales. Creo que el equipo es capaz de sacar estos últimos seis puntos que nos quedan por jugar. Estoy convencido de que ganando en casa saldremos de abajo y que, en el peor de los casos, jugaremos el 'play out'».

Comenta Reporta un error