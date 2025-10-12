El DUX iguala un 2-0 para volver a sumar El equipo de Héctor Blanco igualó el 2-0 adverso ante el Deportivo y estuvo muy cerca de lograr la victoria en el tramo final

El fútbol no está siendo justo con el DUX Logroño. Al cuadro vinotinto le está costando ganar un partido aunque en Riazor, el cuarto empate de la temporada, supo a algo más teniendo en cuenta que el Deportivo ganaba 2-0 en el minuto 23. Isina puso al servicio del equipo su talento para taconear el 2-1 y, en el segundo tiempo, puso un centro medido para que Mawete igualara.

El DUX salió a Riazor a encoger al Deportivo. Los primeros minutos llevaron la dirección del marco de Inés Pereira, con dos centros al área. Pereira sacó gratuitamente de puños el primero y Asenjo no pudo cabecear bien un córner sacado por Isina. Tampoco Falfán, de cabeza, pudo conectar su remate de testa entre los palos. La pelota rozó el poste izquierdo de la portería local.

El orden y dominio impuesto por Héctor Blanco se cayó de golpe a los siete minutos, en un pésimo primer pase de inicio de jugada. Bárbara interceptó al borde del área, regaló el pase a Ainhoa, que tuvo tiempo para golpear perpendicular al palo, pese al primer amago de salida que le hizo la exdeportivista Miralles.

Deportivo Lucía (Olaya, 63), Raquel (Artero, 74), Bárbara (Marisa, 74), Henar (Paula, 82) y Milene (Eva, 82) 2 - 2 Dux Logroño Asenjo (matthews, 55), Nata (Mawete, 55), Partido (Rubio, 82) y Amoh (Laura Martínez, 85) Goles 1-0, min. 7: Ainhoa. 2-0, min. 23: Milene, de penalti. 2-1, min. 45: Isina, de espléndido taconazo dentro del área. 2-2, min. 69: Mawete

El árbitro: Espinosa Ríos (del Comité madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a Olaya, del Deportivo; y a Nata, del DUX Logroño.

Incidencias: Séptima jornada. Partido disputado en el campo de Riazor, de La Coruña, ante 1.160 espectadores.

El DUX proponía con balón, con algunas recuperaciones rápidas y el cuadro herculino lo hacía simplificando, con ocasiones de juego básico y directo, como a los 18 minutos, en una falta colgada para Raquel, que la zaga no pudo despejar, permitiendo que Barth tuviese una segunda opción. Nata, a dos pasos de la línea de gol, alejó el cuero del área. El partido se puso peor cuando Bárbara, en el lateral del área, aprovechó la temporización de Rebeca para mandar la pelota a la mano de la brasileña. Otra jugadora de Brasil, Millene, anotó el penalti tras el chequeo. El DUX quedó tocado, perdió orden y en una contra por la izquierda en la que Bárbara hizo todo bien, incluida la finalización, la ex de la Roma, anotó con una rosca cruzada. Afortunadamente, el VAR anuló la acción por fuera de juego de la goleadora.

El partido se bloqueó, lo que benefició a un DUX que parecía acusar los goles locales tras un esfuerzo no recompensado. Debió esperar a la prolongación del primer acto para sentir la justicia. Partido, que lo intentó varias veces, se fue de su marcadora para poner un pase horizontal a Isina, que había iniciado el ataque. La asturiana regaló una delicatessen. Pereira cayó de bruces ante su taconazo cruzado (2-1). La charla de Héctor Blanco en el descanso iba a ser menos dramática.

Los dos pitidos siguientes de Espinosa Ríos fueron para que diese comienzo la segunda parte y, segundos después, para señalar una dura acción de Nata, castigada con la amarilla.

La primera ocasión fue para Asenjo, en el minuto 48, que voleó alto un balón fácil al borde del área. En el minuto 52, la meta local sacó como pudo un remate alto, Asenjo mandó el desvió a la red, pero el gol se invalidó por fuera de juego. Riazor brillaba desde hacía rato con sus leds sobre el verde, pero todavía mayor fue la iluminación de Isina. La ex del Moderno sacó por segunda vez el tarro de las esencias porque la dejaron mirar, pensar y centrar. Midió el pase a la cabeza de Mawete para que la congoleña, antes de cumplir su primer cuarto de hora sobre el césped, conectara un remate a la red en la perpendicular del segundo palo.

En la prolongación, la colegiada chequeó un posible penalti a Leitner antes de descartarlo.

Al final, un punto más y la sensación de que el DUX está en el buen camino.