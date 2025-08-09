Al DUX se le atragantan las vascas

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 9 de agosto 2025, 21:21 Comenta Compartir

El DUX Logroño no conoce lo que es la victoria este verano. Si bien los resultados son lo de menos durante la pretemporada, a nadie le gusta perder y el conjunto riojano lleva tres derrotas seguidas. Además contra tres equipos vascos. Este sábado el Alavés, un rival de menor categoría, se impuso (0-2) sobre el tapete de Las Viñas, tal y como ya hicieron el Eibar y la Real Sociedad semanas atrás.

DUX Logroño 2 - 0 Alavés Goles: 0-1, m.17. Inés; 0-2, m. 21. Elene.

Tercer amistoso del verano disputado en el campo de fútbol de Las Viñas, de Cenicero.

Héctor Blanco apostó por un primer once que combinaba las renovaciones y los nuevos fichajes. Paula Partido, que apenas lleva un par de días entrenándose con el equipo, se vistió la camiseta de titular en el tercer amistoso del verano contra el Alavés. Acompañó a Marta, Isina, Nata y Anneline en la línea defensiva. Las canteranas del Real Madrid, Paula Rubio y Andrea Colomina, ocuparon el centro del campo junto a la experimentada Isina. En la delantera, Mía Asenjo y la reciente incorporación del equipo Flavine, buscaron un gol que no llegó.

Sonia Tercero

El Alavés era un rival de sobra conocido para el DUX al militar en la misma categoría el pasado curso en Primera Federación. Ascendió finalmente el conjunto riojano a la Liga F, sin embargo fueron las alavesas las que marcaron el ritmo de los primeros compases. Lideraron el ataque y encontraron premio con un golazo desde la medular de Inés Altamira, antigua jugadora del DUX, que más bien parecía ser un pase, pero que terminó sacando petróleo al entrar en la red en el minuto 17 por encima de las manos de Chelsea. Elene, del Alavés, lo volvió a intentar con un disparo cruzado a los minutos, que salió a córner y que después de botarlo desde la esquina, volvió a entrar en la jaula pese a los intentos de la defensa vinotinto por despejarlo. Era el minuto 22 de partido y el marcador era lapidario para las chicas de Héctor Blanco.

Laura, que acaba de entrar en el campo por sustitución de Marta, dio un gran pase entre líneas a Mía. La delantera estadounidense superó en velocidad a sus rivales, pero le costó lanzar a puerta y la meta alavesa le arrebató la bola cuando se cumplía la primera media hora de partido antes de que Chelsea salvase a su equipo con una gran estirada que atajó el libre directo de Merche.

Y el equipo riojano estuvo apunto de reducir distancias cinco minutos después de volver de vestuarios con un zapatazo de Isina que entró al área chica para que, por tres ocasiones, el balón saliera repelido fuera cuando ya se estaba cantando el gol, sobre todo en el último que chutó Mía Asenjo. Se estaba sintiendo más cómodo el DUX y esas sensaciones se materializaron en el control de la bola. En una de las internadas de las vinotinto, la portera del alavés derribó a Mía en el borde del área propiciando una peligrosísima falta que no pudo aprovechar Isina al llevar el balón fuera de los tres palos.

Pero el Alavés no perdonaba y en un libre indirecto, María lo intentaba de cabeza obligando a que María Miralles, que había ocupado la puerta local en el segundo tiempo, despejase el cuero con su puño. Y la entidad capitalina lo hizo demasiado amén de otra ocasión desperdiciada después de que Laura no pudiera subir un tanto al marcador con su disparo desde la frontal.

