Con el cuerpo en LRBR y la mente en una nueva cita

Marta Hermosilla Garrido Sábado, 17 de mayo 2025, 08:32 Comenta Compartir

Acabar. Ese es el reto de Carlos Coloma en esta edición de La Rioja Bike Race, que afronta con mentalidad de ciclista aficionado que roba minutos al día para mantener la condición física mínima, aunque en su caso el mínimo sea mucho. El riojano, alma de esta prueba desde que se creó, es un ciclista muy diferente al que ganó las dos primeras ediciones, en los años 2014 y 2015, y desesperó al paddock en la tercera cuando se perdió en su propia casa, en Moncalvillo.

«Las piernas dan lo que dan y ahora mismo aguantó bien una hora encima de la bicicleta, pero cuando el tiempo aumenta me cuesta porque no puedo entrenar todo lo que quisiera», decía este viernes el albeldense después de cubrir la primera etapa, con una crono de pocos kilómetros. La etapa de hoy es otra historia bien diferente.

Junto al Palacio de los Deportes se puede disfrutar de parte de la estructura del BH Coloma, con su camión, vehículos y carpas. Hoy cambiará el escenario, ya que parte de la misma desaparecerá para poner rumbo a la República Checa, hacia Nove Mesto, prueba que marca el inicio de la etapa europea de la Copa del Mundo. «Es una pena la coincidencia de fechas, pero tenemos a los ciclistas entrenando en altura pensando en Nove Mesto. Y los más jóvenes tienen otras pruebas este fin de semana que reparte puntos para el ranking de la UCI», explica el medallista olímpico para despejar dudas sobre la ausencia de David Valero, Jofre Cullell, Sofía White y Olivia Onesti.

La ausencia de reparto de puntos UCI lastra la presencia de ciclistas de mayor nivel en la cita riojana de tres días

Hubo un tiempo en el que La Rioja Bike Race repartía esos puntos e incluso los que tenían influencia en la clasificación para los Juegos Olímpicos. Ahora no. Y ese cambio hace que la prueba no sea tan atractiva para los profesionales. «Todo se debe a un cambio de legislación. Ahora se cogen puntos UCI en carreras de cross country con una duración máxima de setenta y cinco minutos, que no es el caso de La Rioja Bike Race», relata Coloma abriendo la puerta a una nueva prueba compatible con la actual. «Estamos hablando para crear una carrera aquí de cross country que sí de puntos para objetivos más elevados. Atraería a ciclistas de mayor nivel, pero sería una carrera de cross country con esa duración máxima de la que hablamos y en circuito de 3,5 kilómetros de cuerda como máximo. Seis, siete y ocho vueltas, depende del tiempo que necesite cada giro», añade. Un objetivo más en el que ya trabaja con las instituciones públicas autonómicas y logroñesas.

Ahora bien, Coloma habla del futuro, pero prefiere disfrutar del presente. «Siempre hablamos de las bondades de La Rioja. El ambiente en esta primera jornada ha sido fantástico y nada más acabar la carrera la gente ya hablaba de disfrutar de la gastronomía e irse la calle Laurel, San Juan, San Agustín,... Y eso es bueno, como lo es la climatología, porque no es lo mismo que luzca el sol a que llueva. Con buen tiempo todo apetece más», relata. «La Rioja es una tierra que recibe a todos como si riojanos fuesen», sentencia.

En su caso, en primera persona, el reto es acabar. Ya corrió el pasado año pero ha estado muchos sin hacerlo. Y es una de las imágenes de una prueba consolidada. Su agenda es apretada. entre hoy y mañana parten hacía la República Checa los vehículos y parte del equipo, mientras que los corredores y él volarán el miércoles. Se reanuda un intenso calendario con Los Ángeles'2028 lejos, pero cerca.

Comenta Reporta un error