El Trueba examina al BM Logroño

Martín Schmitt Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

El Ciudad de Logroño comenzó la liga con buen pie. Ahora debe afrontar dos salidas complicadísimas. La primera esta tarde, a las 19.00 horas, en el Vicente Trueba de Torrelavega ante un Bathco que aspira a ganar la Asobal de los equipos mortales, excluyendo lógicamente al Barça. Luego vendrá el desplazamiento a Cuenca, pero todos los sentidos de los franjivino están puestos en el encuentro frente al conjunto naranja, que la temporada pasada acabó tercero y con un billete europeo en la mano. De poco le sirvió ya que el sorteo le deparó una eliminatoria complicadísima y el Elverum noruego le eliminó de forma prematura de la competición europea.

Acuden los riojanos a un Vicente Trueba que suele ser un infierno pero en el que, pese al ruido y a la masiva asistencia, al Ciudad de Logroño le ha ido bastante bien: de cuatro visitas ha ganado las últimas tres. Y la del año pasado con una goleada (28-41). Pese a todo, los franjivino acuden a tierras cántabras con pies de plomo conscientes del potencial de los hombres de Jacobo Cuétara, entrenador que ha mantenido la estructura del año pasado nutriéndola con jugadores nuevos con mucha calidad. «Es una salida muy difícil, muy complicada. Debemos ir con la máxima ilusión. Hay que intentar hacer un partido muy serio los sesenta minutos para poder puntuar allí», opinó Miguel Ángel Velasco, entrenador franjivino.

Entre otras cosas, el segoviano busca que su equipo tenga un poco más de ritmo que el demostrado ante el Guadalajara, que acabó con victoria (34-30). «Ellos vienen de sufrir mucho en Cuenca, de ganar en el último segundo, pero también llegan con dos encuentros más (los europeos) y están más rodados», obervó el técnico.

Entre otras novedades, el Torrelavega ha fichado al lateral zurdo argentino Andrés Moyano, que llega del Granollers, y al exfranjivino Junior Scott, que aterriza en tierras cántabras después de su periplo por su país natal. «El mantener el mismo bloque les permiten estar compaginados, saben lo que tienen que hacer a la perfección», opinó Velasco.

Entre otras cosas por pulir con respecto al partido ante el Guadalajara, el técnico pretende mejorar la solidez defensiva. «Debemos jugar como los últimos quince minutos. Debe ser nuestro punto de partida para luego poder correr, poder meter goles en primera y segunda oleada», dijo.

En defensa, el conjunto de Jacobo Cuétara combina el 6-0 con el 5-1, con un avanzado poco frecuente, con Marcio Silva, Colunga o Álex Rubiño en el avanzado. En ataque, el Torrelavega puede sorprender con dos pivotes o con siete jugadores, también como recurso. Cuentan con Isidoro Martínez como organizador y buen lanzamiento exterior con hombres como Moyano, Prokop o Junior Scott. «Es una de las plantillas más compensadas de la Liga».

La clave para sacar algo positivo del Trueba pasa por el estado de la defensa, la concentración e intentar correr «para poder hacer un juego más rápido», sintetizó Velasco.

Comenta Reporta un error