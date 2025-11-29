Otra prueba de fuego para Dicorpebal

Aitor García encabeza el calenctamiento de porteros durante un entrenamiento del Dicorpebal en el Palacio de los Deportes.

El Dicorpebal es una de las revelaciones de esta temporada. No tanto por ostentar la segunda plaza de la Liga Asobal (compartida con el Torrelavega provisionalmente), que cabe dentro de las probabilidades al estar llamado a pelear por una plaza europea. El equipo franjivino está de moda sobre todo por su regularidad, algo que en las primeras vueltas formaba parte de su debe. Los de Velasco, con ocho nuevas incorporaciones, juegan de forma colectiva como si hubiesen compartido vestuario toda una vida, algo muy de alabar en una plantilla tan corta.

El conjunto riojano suma siete victorias consecutivas, alguna de ellas de forma brillante y otras poniéndose el mono de trabajo y cometiendo errores, como el conseguido la jornada pasada ante un correoso Caserío Ciudad Real. El Ciudad de Logroño es humano y en una liga en la que cualquiera puede dar la campanada es capaz de sacar las castañas del fuego.

En esas circunstancias, el equipo logroñés afronta este domingo (12.30, en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil) un nuevo reto: intentar ganar en una pista sumamente complicada, frente a un equipo con una plantilla con dos jugadores por puesto de muchísima calidad, y con el equipo bastante golpeado por el trajín de partidos. Porque antes de subirse al autobús rumbo a tierras cordobesas, Álvaro Preciado, Josip Zaja, Pancho Lombardi, Luis Juárez e Ivan Popovic sufrían distintas dolencias que hacían peligrar su participación.

Cosas que pueden suceder en una plantilla con pocos efectivos que se mide a otra donde abundan los pivotes, los laterales izquierdos, los defensores. Porque el Ángel Ximénez cuenta con un equipo muy completo y que marcha en la zona media de la tabla pero que le ha dado algún dolor de cabeza a equipos como Cuenca, Caserío, Nava, Huesca y Guadalajara, y puso contra las cuerdas al Torrelavega en el Vicente Trueba la jornada pasada. «Cuentan con una defensa muy dura y le están metiendo muchísimo más ritmo a los partidos. Juegan al contragol, suben rápido y son muy competitivos», observó Miguel Velasco.

En ataque, el Puente Genil cuenta con muchas variantes. «Tiene mucho desequilibrio, con buenos lanzadores -Estepa, Mosquera, Semedo, Aizén-, grandes pivotes (Tiago Sousa, Dani Ramos y Claudio Ramos), dos centrales de calidad -Dani Serrano y Pablo Simonet-. Es un equipo muy difícil de ganar. Es un rival que perfectamente podría estar arriba. Y en su casa es muy difícil de ganar», agregó el entrenador segoviano.

El Dicorpebal está al límite. El Puente Genil le pondrá un duro examen este mediodía. Velasco es consciente de que es un choque «fundamental» para continuar con la dinámica positiva que le ha llevado a ocupar la segunda plaza y a luchar por un lugar en la Copa de España que se celebrará en febrero después del Europeo. Para sacar algo positivo deberá minimizar las pérdidas de balón, uno de los 'peros' de la victoria ante el Caserío.

