El BM Logroño se queda sin gasolina

Martín Schmitt Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:34

Sin gasolina. La falta de fuerzas de una plantilla demasiado corta acabó con la expectativas del Ciudad de Logroño de marcharse del Vicente Trueba cántabro con algo positivo. El conjunto riojano empezó dominando el encuentro, pero progresivamente se fue quedando sin fuerzas y el Torrelavega acabó remontando seis goles para ganar con una renta cómoda (29-25). La derrota ante el conjunto naranja era algo que entraba dentro de lo probable; lo preocupante para Miguel Ángel es que la plantilla escasa de efectivos (y eso que esta semana comenzará a trabajar Nemanya Pestic) le va a traer más de un dolor de cabeza a los franjivino. Sobre todo en una parcela tan clave como la del central.

Es que el Ciudad de Logroño salió muy centrado a la pista del Vicente Trueba. Con una defensa intensa y un Álvaro Preciado certero en la dirección de juego, los riojanos empezaron a abrir diferencias rápidamente ante un Torrelavega que parecía demasiado confundido. De hecho, Jacobo Cuétara tardó seis minutos en solicitar su primer tiempo muerto. Carburaba bien el bloque riojano.

Pese al nuevo intento cambio de rumbo, el equipo cántabro continuó sufriendo los goles de Pergel, los hermanos Martínez Lobato y Lombardi, lo que obligó a Cuétara a volver a parar el reloj antes del cuarto de hora. Para aquel entonces, el Ciudad de Logroño ganaba 6-11 y se mostraba como un bloque compacto y prácticamente sin fisuras.

Sin embargo, Preciado no iba a poder jugar los 60 minutos y con los recambios llegaron los errores –el equipo franjivino sufrió hasta diez pérdidas en el primer tiempo–. El físico empezaba a mermar a los de Velasco, que colocó en el centro a Luis Juárez, que este año debe dar un paso al frente. pero el almeriense duró poco en pista.

Poco a poco, el conjunto logroñés fue perdiendo una renta que había llegado a ser de seis goles (6-12). La consistencia defensiva no era la misma aunque Xoan Ledo salvaba a los suyos en más de una ocasión. Pero su colega Carlos Calle se agigantó y abortó varias ocasiones a Lombardi –que no tuvo una tarde eficaz con tres goles en ocho lanzamientos–, Cadarso, Pergel y Preciado. En el área contraria, Jokin Aja y Marcio Silva encontraban huecos para limar distancias. La defensa no termina de encontrarse en este inicio de liga.

El Ciudad de Logroño solo marcaba un gol en más de diez minutos y segundos antes del descanso, Aja era asistido por Jurkovic para empatar las cosas.

En la segunda parte la inercia negativa de los franjivino siguió por los mismos derroteros. Desde la salida de vestuarios, el Bathco empezó a abrir diferencias gracias a Prokov, Facundo Cangiani y el ex Logroño Ángel Fernández, que por partida doble puso las cosas 20-16 en el minuto 41, lo que obligó a Miguel Ángel Velasco a parar el reloj.

El Ciudad de Logroño entonces comenzó a mejorar y a mostrar sus intenciones de sacar algo positivo de su visita a tierras cántabras. Oriol Zarzuela y Álvaro Martínez acercaron a los suyos a un Torrelavega que perdía constancia. Pero cuando la defensa fallaba aparecía en escena Carlos Calle, que acabó amargando la tarde a Lombardi, Zarzuela y Preciado, que acabó muy cansado.

Al final, la gasolina no le alcanzó al conjunto riojano, que pese a todas las adversidades siguió luchando hasta el final. El Torrelavega se llevó la victoria (29-25) pensando posiblemente en el final de temporada en la que un gol puede llegar a marcar las diferencias. Ahora el Ciudad de Logroño debe lamerse las heridas porque el viernes vuelve a salir a territorio hostil como Cuenca.

