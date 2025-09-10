El BM Logroño se pone el mono de trabajo

Cancio, Preciado, Cadarso y Ledo posan junto a sus compañeros del Ciudad de Logroño con las camisetas de este curso.

El balonmano siempre se hace desear. Después de más de tres meses de vacaciones, arranca los motores la Liga Nexus Energía Asobal, que es como se denomina este año la máxima competición española. Se estrena la liga con dos nuevos equipos, el Caserío Ciudad Real y Horneo Eón Alicante, que sustituyen a los descendidos Benidorm y Anaitasuna. Y el Ciudad de Logroño, que ha vivido un verano con bastantes cambios puertas para adentro, se pone el mono de trabajo en el Palacio de los Deportes, este sábado (17.15 horas) ante el Guadalajara.

Al frente de la nave franjivina nuevamente está Miguel Ángel Velasco. Para esta temporada ha edificado un equipo joven, con ocho caras nuevas -aunque el lateral izquierdo Nemanya Pestic todavía no ha podido incorporarse al equipo por cuestiones burocráticas-, y con un objetivo similar al de cursos anteriores: luchar en la zona alta. Ya nadie se atreve a hablar de Europa cuando los rivales directos cuentan con mayor presupuesto y se han reforzado con muy buenos jugadores.

El entrenador segoviano, que ayer lideró la presentación de la nueva equipación del equipo, es consciente de que el primer encuentro siempre es «difícil». «Da igual el equipo al que se enfrente el bloque franjivino, en este caso el Guadalajara. «Siempre es complicado, da igual contra quien sea, esos nervios, encima en casa. Tenemos muchas ganas de que empiece el partido, de competir oficialmente y de hacer una buena temporada», señaló.

El convidado de piedra esta vez es el Guadalajara, equipo que se salvó en la última jornada de liga precisamente con un gol de su excapitán Panchito Lombardi, hoy franjivino. «Ha cambiado siete u ocho jugadores como nosotros. Hay muchas caras nuevas en la primera línea. Han jugado más partidos que nosotros este verano y han competido muy bien en todos ellos. Ahora mismo da igual contra quién juegues, da igual dónde juegues, si juegas en casa, si juegas fuera. Si no estás bien será difícil ganar», aseveró el preparador.

El primer objetivo del conjunto riojano es mejorar sus prestaciones en casa, algo que ha sido una losa los últimos dos años, sobre todo la campaña pasada, en la que el equipo solo consiguió un triunfo en la primera vuelta. «Queremos empezar con buen pie esta primera vuelta para no llegar con el gancho. El año pasado fue un despropósito porque lo arrastramos el resto de la temporada», opinó.

Con respecto a los objetivos para esta temporada, Velasco evitó hablar de la lucha por plazas europeas. En su lugar, manifestó que la idea es «lógicamente intentar estar lo más arriba posible». «Sí es cierto que hay equipos que se han reforzado igual o mejor que nosotros. Cada año es un poco más difícil estar en esas plazas de Europa. Siempre depende de detalles. Lógicamente una plantilla corta con solo un extremo izquierdo, con dos chavales en la primera línea. Va a depender mucho de que nos respeten las lesiones, el poder hacer algo bonito y algo chulo», explicó. «También hay que ver los presupuestos, el gasto de plantillas y creo que llevamos unos cuantos años que no estamos entre esos seis, siete, ocho primeros en ese aspecto, aunque luego se nos exija quedar arriba», añadió el entrenador.

El capitán franjivino, Álvaro Preciado, indicó que el equipo afronta el debut con «ilusión». «Hay ganas de que lleguen los partidos, de empezar a disfrutar en el Palacio con la gente y de ver cómo va respondiendo el equipo en competición», dijo. En ese sentido, el gallego comentó que el equipo llega «en un buen momento» de forma después de la pretemporada. «Somos un equipo se gente joven con ambición», agregó el central.

Bidasoa, Granollers, Torrelavega, Ademar, rivales de la zona alta El Bidasoa, el Granollers, Torrelavega y Ademar. Los rivales del Ciudad de Logroño en la zona alta siempre son los mismos aunque este año, según considera Velasco, se pueden unir equipos como Puente Genil, Huesca (que el año pasado luchó por no descender), Nava o Atlético Valladolid. «Bidasoa creo que ha dado un paso adelante en cuanto a plantilla. Torrelavega también tiene un equipazo, además de tener un buen entrenador (Jacobo Cuétara). Además siempre está, Granollers. Luego veremos», indicó. La liga comenzará oficialmente el viernes a las 19.00 horas con la visita del Puente Genil a Granollers. Posteriormente, en Artaleku, el Bidasoa recibirá a uno de los recién ascendidos, el Caserío.

